В 7 сектора средната заплата вече е над 3000 лв.

Средната заплата в края на 2025 г. е 2741 лв., като се е повишила от 2468 лв. през декември 2024 г., обяви НСИ. Седем сектора дават над 3000 лв. средна заплата, а в селското стопанство и хотелиерство и ресторантьорство тя все още е под 2000 лв., като се има предвид, че през 2025 г. минималната заплата беше 1077 лв. Сектор "Държавно управление" е на пето място по високи доходи, след традиционните лидери – информационни технологии (5739 лв.), финанси и застраховане (3969 лв.), енергетика (3840 лв.) и "Професионални дейности и научни изследвания" (3616 лв.).

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2678 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5,1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 13%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 8,5%, и „Култура, спорт и развлечения“ - със 7,9%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 11%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности:

– „Операции с недвижими имоти“ - с 18,1%;

– „Административни и спомагателни дейности“ - с 15,6%;

– „Строителство“ - с 15,2%.

Като положителна новина може да се отбележи, че заплатите в частния сектор растат малко по-бързо от тези в държавния – при тях увеличението е 11,2% спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. при 10,6% за държавния. Частният сектор обаче изостава спрямо обществения - 2621 лв. срещу 2844 лв.

Заплати по области

Данните за средната работна заплата по области вече са в евро. В София средните възнаграждения гонят 2000 евро – 1914 евро за декември. Във Враца средната заплата е 1301 евро, в Софийска област – 1296 евро, във Варна – 1284 евро, а във всички останали области е под 1200 евро. В шест области средното възнаграждение продължава да е под 1000 евро – Видин (932 евро), Монтана (959 евро), Силистра (994 евро), Благоевград (958 евро), Кюстендил (953 евро) и Смолян (973 евро).