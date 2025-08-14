Софийска област изпревари Варна по заплати

Софийска област е втората по заплати област у нас след столицата, като за пръв път от две години изпреварва Варна. Разликата между София и областта с най-ниска средна заплата - Кюстендил, вече е почти двойна. В Кюстендил средното възнаграждение е 1779 лв., а в София достигна 3489 лв. Това показват данни на НСИ за възнагражденията по области.

Освен Кюстендил, на дъното на класацията се намират и област Смолян, където средната заплата е 1801 лв., Видин с 1818 лв. и Хасково, където работещите получават средно 1820 лв.

София остава единствената област с над 3000 лв. средна заплата. Софийска област е с 2370 лв., а Варна - 2361 лв. Традиционно сред лидерите успява да попадне и Враца, главно благодарение на АЕЦ "Козлодуй" - там средната заплата е 2300 лв., докато например в Пловдив е 2197 лв., а в Стара Загора е 2178 лв.

Извън столицата, нивото на заплатите се дърпа нагоре най-вече от бюджетната сфера - държавна администрация, образование и здравеопазване. Не всички области са обявили данните за средните си възнаграждения, но като цяло единствено в София частният сектор дава по-висока средна заплата от държавния (3506 лв. за частния сектор срещу 3416 лв. за обществения). В по-бедните области разликата между обществен и частен сектор е значителна. В Кюстендил средната заплата за обществения сектор е 2385 лв., а за частния - 1549 лв. В Благоевград общественият сектор дава 2345 лв. средна заплата, а частният - 1621 лв.

Само някои области са обявили секторите с най-високи заплати, но вероятно на повечето места извън София лидерската тройка е една и съща. В Габрово например средната заплата в "Държавно управление" е 2774 лв., в "Образование" - 2750 лв., а в ИТ-сектора - 2315 лв. Изключение от общата картина е Разград, където най-високата средна заплата са получили наетите в "Култура, спорт и развлечения". Този сектор успява да изпревари държавните и общински служители благодарение на "Лудогорец".