Управляващите обмислят или вот на доверие, или нов кабинет

„Днешният ден показа, че без ГЕРБ не може да има мнозинство, не може да има работа на НС, не може да има работа на МС. Последните 4 години доказаха, че без ГЕРБ не може да има стабилност и сигурност в държавата”. Това заяви Георг Георгиев пред журналисти преди срещата с местната структура на ГЕРБ в Перник, предаде Нова тв. Днес министрите и депутатите от ГЕРБ са из страната, за да направят преглед на състоянието на структурите, както нареди снощи лидерът им Бойко Борисов.

„Всички онези, които в момента се опитват да спекулират с ГЕРБ, демонстрираха на какво са способни – хаос, безредие и разруха във всеки един обществен и политически сектор”, продължи Георгиев.

„Докато се борим за стабилизиране на публичните финанси, които бяха оставени в катастрофално състояние, докато милиарди бяха разплатени за пенсии, за заплати, за увеличения в редица сектори, за гарантиране на приоритетите на държавата, които толкова време изоставаха, се видя, че ние ерозираме в подкрепата си. Всички обещават, живеят с обещанията и с плодовете от тях, а ГЕРБ носи отговорността”, заяви Георг Георгиев.

„Отговорността и управлението, за съжаление, винаги водят до намаляване на резултатите за партията. Тази червена лампа светна в Пазарджик”, продължи той.

„Вследствие на вчерашната ни реакция и позицията, която днес видях единствено от страна на БСП, ние можем да кажем: така не може, не бива и няма да се продължи. Ако ще се носи отговорност, ако ще се споделят позитивите, то трябва да си разделим и това, което води работата в правителството. Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може”, каза Георгиев.

По думите му има много различни начини за преформатиране на правителството - избор на нов кабинет в рамките на това Народно събрание, вот на доверие.

„Виждаме, че само с коалиционните партньори, с които сме в управлението, не можем да формираме необходимите 121 гласа. И във всички решения, които взимаме, участва „Ново начало”. Всички, които имат ангажимент към държавата, всички, които ги вълнува какво ще се случи, всички, които искат да продължат позитивните резултати за България, трябва да седнем, да разговаряме и това да премине в една легитимна държавна форма, каквато е правителството. „Ново начало“, които заявяват своите управленски амбиции, които говорят за действия, които изискват, които имат претенции за едни или други решения – най-нормалното и най-логичното е да споделят и отговорността. Всички врати в момента са отворени. Трябва да разговаряме”, каза Георгиев.

„Това правителство има амбицията да продължи да съществува. Ангажиментът, поет от ГЕРБ и от господин Борисов към нашите коалиционни партньори, е много ясен. Но за да може тази формула на коалиция да продължи да съществува, тя трябва да разполага със 121 депутати. Те могат да се съберат само с участието на „Ново начало“”, заяви Георг Георгиев. „Оттук нататък, ако искат честен и открит разговор – ние сме готови за него. Опцията с изборите винаги е на масата. Но това е ядрен вариант, който съм сигурен, че никой не иска да предизвика. Защото именно той доведе служебните правителства”, каза Георгиев.

"Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента". Това обяви БСП тази сутрин в официална позиция, предизвикана от призивите на лидера на ГЕРБ за преформатиране на управлението.

Хора на БСП ръководят социалното, екологичното и регионалното министерства, а лидерът на партията е вицепремиер. Освен това партията има председател на Народното събрание и не малко зам.министри, включително в МВР и МВнР.

От думите на Борисов вчера ясно, че преформатирането може да засегне най-много БСП. На практика лидерът на ГЕРБ поиска оставката и на председателката на Народното събрание (НС) Наталия Киселова (БСП), защото ходи "да се показва" на фестивали. "Където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля - заминава там да се показва, камо ли ако има нещо мач, волейбол, то е чудо", каза Борисов и препоръча да бъде избран нов председател на НС - "от ИТН, от Ново начало". Час по-късно той бе подкрепен в декларация на Делян Пеевски, който освен че иска ДПС-НН да участва в управлението, каза и че новият председател на НС трябва да бъде посочен от ГЕРБ.

Борисов упрекна и партньорите си от ИТН и БСП, че са взели министерства на концесии.

"От самото начало на това управление ние загърбихме теснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това", пишат сега от БСП.

"Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи. По оста стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна", добавят социалистите.

Те обявяват и, че след направените вчера изявления, очакват "партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори".

