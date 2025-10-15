Управляващите партии провалиха работата на парламента

Както се очакваше след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, днешното парламентарно заседание беше провалено заради липса на кворум. На работа се явиха едва 61 депутати от опозицията. При вида на празната зала председателката на парламента Наталия Киселова се видя принудена да закрие заседанието. Решението ѝ беше посрещнато с викове и плакати с надпис "оставка".

Вчера Борисов, недоволен от изборните резултати в Пазарджик, заяви, че кабинетът трябва да се ''преформатира", като в това число влиза и оставката на председателката на парламента Наталия Киселова. От думите му се разбра, че коалиционните партньори на кабинета са играли срещу ГЕРБ на изборите. Борисов се закани, че депутатите му няма да влизат в пленарната зала, което на практика означава, че работата на парламента ще блокира. "Благодарност никаква от никой, не виждам вече място на ГЕРБ в това управление. БСП, ИТН, ДПС - да си правят мнозинство и да видим дали могат да минат без шестата партия'', каза той.

Плановете за преформатиране на кабинета бяха светкавично "одобрени" от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който направо заяви, че е готов да влезе в управлението. И допълни, че ще излъчи преговорен екип, който да се заеме с промените в правителството.

За "Дарик" депутатът от ПП-ДБ Венко Сабрутев каза, че "колкото по-рано си отиде правителството, толкова по-добре". Според него мафията се прегрупира. По отношение на оставката на Киселова заяви, че настоящият председател на парламента е "абсолютно вреден". "Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал, затова Борисов иска да я махне", предположи той. Според съпартиеца му Явор Божанков вече е очевидно за всички кой управлява страната, а изборите в Пазарджик само са го потвърдили. "Целта на целия този театър е да направят официално нещо, което и по принцип от началото на мандата си е по този начин", каза Божанков.

Цончо Ганев от "Възраждане" каза пред журналисти в парламента, че Бойко Борисов е на кръстопът и или ще подаде оставката на правителството и ще го свали, или ще ''стане господин Никой", ако отиде да преговаря с Пеевски, както вчера му беше предложено от лидера на ДПС-НН.

"Желязков е силният човек, Желязков е одобряваният човек от Пеевски, Желязков е човекът на Пеевски и той изпълнява всичко това, което се случва. За това искаме оставка веднага на това правителство", каза Цончо Ганев.

Според лидера на МЕЧ Радостин Василев ''най-вероятно отиваме на избори". А пък от "Величие" изразиха мнението, че "Пеевски си купи Пазарджик, а сега иска държавата". "Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не е жертва в тази ситуация", каза Красимира Катинчарова от редиците на "Величие". "Нашият политически анализ показва, че Бойко Борисов всъщност разиграва едно представление, в чийто край и политическа развръзка той ще се върне като спасител'', каза тя и добави, че смяната на Наталия Киселова като председател на парламента е част от този сценарий, за да може Борисов да покаже, че владее ситуацията пред външнополитическите си партньори.

По-късно през деня пред журналисти в парламента ПП-ДБ изразиха изненада, че изборите в Пазарджик са предизвикали такова голямо сътресение. По думите им виновник за кризата е Борисов. ''Истинският виновник е този, който се страхуваше, който не поиска да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски. Санитарният кордон почти беше направен, но не беше довършен. Това е Бойко Борисов и ГЕРБ. ГЕРБ и ДПС са една и съща политическа партия", каза съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев.

Според председателя на ДСБ Атанас Атанасов пред правителството има две решения - или да поиска вот на доверие, или да се преформатира с нови лица. Според другия съпредседател на ДаБГ Божидар Божанов изходът от политическата криза е шефът на ДПС-НН Делян Пеевски да бъде изваден от репресивния апарат и съдебната власт.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пък предупреди, че остават две седмици до внасяне на бюджета и ако тези "боричкания" продължат, може да се стигне до същинска финансова криза.

На въпрос дали биха участвали в преструктурирането на кабинета ПП-ДБ заявиха, че няма да управляват в правителство на Пеевски, а каквото и преформатиране да се случи, то няма как да мине без негово участие. "Избори или преформатиране и всякакви театрални неща са на масата, но това няма да е достатъчно. За да бъде решена тази криза, трябва да намерим системния причинител. Докато не го извадим, няма да стане", каза Божанов.