Парламентът изкара цяла седмица, без да работи

И днес Народното събрание няма да проведе заседание. В пленарната зала се събраха само 111 от общо 240 депутати. Същото се повтори предните два дни, като тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова дори не си даде труда да даде малко време, в което евентуално да дойдат още депутати, а направо обяви, че ще се съберат отново идната седмица.

Така цялата работна седмица на парламента беше загубена.

Кворумът изисква присъствието на поне 121 народни представители. Управляващите разполагат с повече от нужното число. Вчера обаче се разбра, че доста от техните депутати са в чужбина с парламентарни делегации. Така внезапно кворумът остана на милостта на опозицията, която отказва да се регистрира с аргумента, че осигуряването на кворума е задължение на мнозинството. Така се стигна до крайния резултат.

В изявление пред медиите лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов увери, че днес пътуващите депутати се връщат обратно в България. От думите му стана ясно, че те се намират в Япония и Франция.