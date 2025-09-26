Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парламентът изкара цяла седмица, без да работи

Управляващите са в чужбина, а опозицията бойкотира заседанията

Днес, 09:08
Скрийншот/БНТ

И днес Народното събрание няма да проведе заседание. В пленарната зала се събраха само 111 от общо 240 депутати.  Същото се повтори предните два дни, като тази сутрин председателят на парламента Наталия Киселова дори не си даде труда да даде малко време, в което евентуално да дойдат още депутати, а направо обяви, че ще се съберат отново идната седмица.

Така цялата работна седмица на парламента беше загубена.

Кворумът изисква присъствието на поне 121 народни представители. Управляващите разполагат с повече от нужното число. Вчера обаче се разбра, че доста от техните депутати са в чужбина с парламентарни делегации. Така внезапно кворумът остана на милостта на опозицията, която отказва да се регистрира с аргумента, че осигуряването на кворума е задължение на мнозинството. Така се стигна до крайния резултат.

В изявление пред медиите лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов увери, че днес пътуващите депутати се връщат обратно в България. От думите му стана ясно, че те се намират в Япония и Франция. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кворум, бойкот

Още новини по темата

Втори пореден ден парламентът не желае да работи
25 Септ. 2025

България спира транзита на руски газ догодина
24 Септ. 2025

Организаторите на ценовия бойкот готвят втори на 20 февруари
17 Февр. 2025

Фон дер Лайен наказва Орбан с еврокомисарски бойкот
16 Юли 2024

И управляващите бойкотираха работата на парламента
15 Дек. 2023

Опозицията блокира работата на парламента
14 Дек. 2023

ГЕРБ и ДПС изоставиха парламента
08 Ноем. 2023

ГЕРБ и ДПС няма да успеят да свикат предизборно парламента
26 Окт. 2023

Американският бокс напусна международната федерация

27 Апр. 2023

Фехтовачи от 24 страни призоваха колегата Бах да спре руснаците
28 Март 2023

Бойкотиращите Русия страни правят алтернативно световно първенство по бокс
04 Март 2023

Бойкотът на световното по бокс заради Русия се разраства
20 Февр. 2023

Руското влияние върху бокса отказа още 4 държави от световното
15 Февр. 2023

Журналисти бойкотират МФЖ заради отношението ѝ към войната
01 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар