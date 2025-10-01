Мнозинството си отмъсти на опозицията за бойкота

След като предната седмица опозицията бойкотира пленарните заседания на парламента, днес управляващите си отмъстиха – не позволиха разглеждането на инициативи на опозицията, които бяха предвидени в програмата на Народното събрание за тази седмица.
Втора точка в дневния ред за днес беше предложението на "Възраждане" да се създаде анкетна комисия за хотела, който строи съпругата на премиера Росен Желязков. А трета точка беше законопроект на ДБ, с който да се гарантира повече конкуренция в сектора за събиране на отпадъци.
Управляващите обаче направиха всичко възможно до тези точки да не се стигне. Те разтегнаха разглеждането на внесените от тях промени в Закона за защита на конкуренцията толкова много, че на практика това беше единствено, с което пленарната зала се занимава днес. А когато опозиционните формации поискаха да се удължи работното време, мнозинството отказа да го позволи.
Опозиционните депутати на няколко пъти протестираха от трибуната срещу това пилеене на време. После се скараха и помежду си – кой помагал на управляващите, което направи самата опозиция да изглежда абсурдно.
Накрая Искра Михайлова от "Възраждане" призова от утре противниците на властта да се обединят и да бламират изцяло работата на парламента. "Опозицията е с абсолютно заглушен глас. Призовавам от името на "Възраждане" цялата опозиция от утре да не правим техния кворум. Ясно и очевидно е, че каквото и да внесем, то няма да мине по желание на управляващото мнозинство", каза тя.
Не стана ясно какво е мнението на другите опозиционни формации. Управляващите обвиниха опонентите си, че губят времето на Народното събрание.
Предложенията на опозицията бяха влезли в дневния ред, тъй като според парламентарния правилник те автоматично се приемат в програмата, когато са направени на първото за месеца пленарно заседание. С днешната тактика на мнозинството обаче тези предложения няма да бъдат разгледани тази седмица.