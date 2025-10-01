Мнозинството си отмъсти на опозицията за бойкота

БГНЕС На премиера засега няма да му се налага да се обяснява пред парламента за хотела, който строи съпругата му.

След като предната седмица опозицията бойкотира пленарните заседания на парламента, днес управляващите си отмъстиха – не позволиха разглеждането на инициативи на опозицията, които бяха предвидени в програмата на Народното събрание за тази седмица.

Втора точка в дневния ред за днес беше предложението на "Възраждане" да се създаде анкетна комисия за хотела, който строи съпругата на премиера Росен Желязков. А трета точка беше законопроект на ДБ, с който да се гарантира повече конкуренция в сектора за събиране на отпадъци.

Управляващите обаче направиха всичко възможно до тези точки да не се стигне. Те разтегнаха разглеждането на внесените от тях промени в Закона за защита на конкуренцията толкова много, че на практика това беше единствено, с което пленарната зала се занимава днес. А когато опозиционните формации поискаха да се удължи работното време, мнозинството отказа да го позволи.

Опозиционните депутати на няколко пъти протестираха от трибуната срещу това пилеене на време. После се скараха и помежду си – кой помагал на управляващите, което направи самата опозиция да изглежда абсурдно.

Накрая Искра Михайлова от "Възраждане" призова от утре противниците на властта да се обединят и да бламират изцяло работата на парламента. "Опозицията е с абсолютно заглушен глас. Призовавам от името на "Възраждане" цялата опозиция от утре да не правим техния кворум. Ясно и очевидно е, че каквото и да внесем, то няма да мине по желание на управляващото мнозинство", каза тя.

Не стана ясно какво е мнението на другите опозиционни формации. Управляващите обвиниха опонентите си, че губят времето на Народното събрание.

Предложенията на опозицията бяха влезли в дневния ред, тъй като според парламентарния правилник те автоматично се приемат в програмата, когато са направени на първото за месеца пленарно заседание. С днешната тактика на мнозинството обаче тези предложения няма да бъдат разгледани тази седмица.