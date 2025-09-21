Съпругата на премиера теглила 11 млн. лв. кредит за луксозен хотел

След като "Възраждане" предложи създаване на временна парламентарна комисия за т.нар. "хотел с водопада", свързван със съпругата на министър-председателя Росен Желязков, самият премиер даде подробности за бизнеса на съпругата си.

Премиерът заяви пред БНТ, че строежът се финансира с кредити, всички средства са декларирани публично, а фирмата, в която съпругата му е съдружник, има миноритарно участие в проекта.

През 2016-2017 г. дружеството, собственост на съпругата му, закупува 30% от капитала на дружество, което има недвижим имот от 3400 кв. м. През следващите 5 години се прави градоустройствената процедура и през 2022 г. е получено разрешение за строеж на "апарт хотел" със застроена площ 600 кв. м, на пет етажа. Това е под 3000 кв. м надземно и около 1000 кв. м подземно - сутерен с гаражи. Т.е. някъде около 4000 кв. м. застроена площ.

Строителството се осъществило с два кредита - единият е за около 3 милиона, другият за около 8 милиона.

"Това са данните, които съм получил за всички твърдения, защото нямам нито наблюдения, нито участие. Твърдения, че съпругата ми, която е бивша актриса се използват с един малко обиден наратив и то - към актьорското съсловие... Всички вложени средства от 2017 до 2023 г. са лични спестявания, фирмени средства, средства на семейството. Тези пари са с платени данъци, с много ясен произход. Още нещо е важно. Всички данни са в публични регистри", заяви Желязков.

"Тук няма нито прикрити, нито сламени хора, нито подставени лица. Това е било моето разбиране винаги - член от моето семейство да не участва в държавни и обществени поръчки, да не участва в придобиване на държавно, общинско или обществено имущество и да не се възползва от влияние, което има", допълни той.



"Нали не предполагате, че преди 9 години съм смятал, че това някога ще е тема и аз ще съм министър-председател? Когато се говори за този тип взаимоотношения, важно е хората да декларират, да действат по правилата, да са прозрачни и най-вече да не прикриват такива действия. Защото ако трябва да се правят анкетни комисии, те трябва да се направят за всеки един народен представител, който има роднини по права, съребрена линия, по сватовство и има бизнес", заяви още премиерът.

Според данните на "Сега", Ралица Терзиева, съпругата на премиера Росен Желязков, строи пететажен луксозен хотел "Хаяши" с интериорна стена - водопад, СПА-зона, ресторанти и подземен паркинг съвсем близо до Борисовата градина - на бул. „Симеоновско шосе“ 4 в София. Терзиева е собственик на фирма „Тера пет 08”, която предлага почистване на жилища и офиси в София, а тази фирма има дял в "Пи енд оу риъл естейт"