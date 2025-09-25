"Мета" иска да инвестира в България

"Мета", компанията-майка на "Фейсбук", "Инстаграм" и др., има интерес да инвестира в България. Това съобщи българският премиер Росен Желязков в Ню Йорк, цитиран от БНТ. Той вече е провел среща с представители на технологичния гигант. Желанието за инвестиция бил заради регионалните възможности и човешкия потенциал, който страната ни предлага.

"Разговорът бе вчера, след срещата с "Дженеръл електрик", на която говорихме за малките модулни реактори. Въпросът за енергийното обезпечаване и бъдещите технологични възможности пред страната за изграждане на специална инфраструктура, развитие на потенциал за изграждане на гигафабрики за изкуствен интелект и, разбира се, привличането на стратегически партньор като "Мета" е изключително важно", обясни Желязков.

По думите му потенциалът на България е главно в енергийните възможности. Амбицията е не просто да сме вносител на електрическа енергия, а да я впрегнем във всички източници, в т.ч. и за изграждането на data центрове, предпоставка за което е добрата оптическа свързаност в страната.

"От "Мета" ни запознаха с техните инвестиционни намерения в Европа. Тази и следващата година се концентрират в други държави, но след 2028 г. много сериозен интерес имат именно заради регионалните възможности, които България предлага с тези елементи и потенциала, който имаме. За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес, на производителите на оборудване и на крайните ползватели", обясни още премиерът.