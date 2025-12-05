Медия без
ПП-ДБ внесоха вот на недоверие към кабинета "Желязков"

От обединението напомниха за искането им за изцяло машинно гласуване

05 Дек. 2025Обновена
Според ПП-ДБ с действията си в икономическата сфера кабинетът е изкарал хиляди на протести.
БГНЕС
От ПП-ДБ внехоса в парламента вот на недоверие на правителството на Росен Желязков. Това стана няколко дни след многохилядните протести, организирани от опозицията, и въпреки че кабинетът оттегли бюджет 2026 г., срещу който тръгна първоначално недоволството. Вотът е подкрепен от МЕЧ и АПС.

"Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката. Днес внесохме вот на недоверие на това правителство. това е първият вот, който се внася с активното участие на най-младите поколения в България. Бъдещето принадлежи на тях. Ако правителството има грам разум, ще чуе гласът на българските граждани. Ако не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на първи декември", заяви единият то съпредседателите в ПП-ДБ.

"Управляващите губят подкрепа с всяка една минута, в която продължават да обслужват Пеевски. Очакваме да отидем на избори максимално бързо. С тази гражданска енергия очакваме голяма избирателна активност и да бъдат ударени купените гласове на Пеевски и той да остане едно електорално джудже", каза другият съпредседател  в обединението Бжидар Божанов. И напомни за искането на ПП-ДБ за изцяло машинно гласуване, "за да се изолира Пеевски от политическата система".

"Едно настояване пред Пеевски - да спре да си играе с етническата карта и да спре да използва българските турци като жив щит, за да се спаси от това да бъде изкаран от обществения живот на страната", каза Ивайло Мирчев, който е сред съпредседателите в ПП-ДБ.

Очаква се да бъде гласуван следващата седмица, като за тогава опозицията обяви и нов протест. Темата на вота на недоверие е несправяне на правителството в областта на икономическата политика. Според ПП-ДБ именно с действията си в тази сфера кабинетът е изкарал хиляди на протести. През седмицата премиерът Росен Желязков заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

 

Днес също така започват решаващи срещи за втория вариант на бюджета за догодина. Работодатели, синдикати и управляващи ще се срещнат в министерството на финансите, за да обсъдят възможностите как сметките да се променят, че да бъдат покрити изискванията и на трите страни. Нагласите са това да са финалните преговори преди провеждане на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

