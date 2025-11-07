Благомир Коцев може да е кандидат-кмет от ареста

Ако заради ареста на Благомир Коцев (ПП, ПП-ДБ) се стигне до предсрочни кметски избори във Варна, той ще бъде пак кандидат. Такава заявка бе дадена от заместника му Павел Попов.

"Ако бъдат предизвикани предсрочни местни избори, пак ще ги спечели Благомир Коцев и то още по-убедително, защото той ще бъде кандидат. Целта на цялото представление беше сам да се откаже, но Коцев показа, че е отдаден на мисията си. Това трябва да бъде прието от хората, които са в дъното на заговора и те трябва да отстъпят", заяви Попов днес пред "Труд". Все пак той се надява Коцев да бъде пуснат заради приключилото следствие.

Макар да не желае да се стига дотам, ПП-ДБ първа бе казала преди време, че са възможни извънредни избори във Варна - около края на зимата. Както "Сега" писа, готви се и ГЕРБ - вариант за кандидат-кмет е областният управител Андриана Андреева.

На 11 ноември изтича текущия срок, в който Попов има разписана от Коцев заповед да изпълнява кметските функции. За времето на ареста Коцев е в отпуск, а като се изчерпи, законодателството дава 30 дни един кмет да не се явява неоснователно на работа - към избори се тръгва след този срок. Но казусът с ползваните от Коцев отпуски (платен, неплатен, при раждане и т.н.) стана повод за сигнал в Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочно прекратяване на правомощията. Подаде го Биляна Якова, свидетел по делото, и ръководител на многомилионния транспортен европейски проект при Иван Портних (ГЕРБ). Според нея кметовете не могат да прехвърлят неизползван платен отпуск в следваща година и нямат право на неплатен, както е станало с Коцев. Ако е права изцяло или частично, 30-те дни или текат, или са изтекли. Преди Якова жалба подаде и 21-годишният гражданин Дамян Христов. Предстои произнасяне на ОИК.