Варненският кмет защити арестантите на "Величие"

Варненският кмет Благомир Коцев защити арестуваната група хора, свързани с ветринския исторически парк и партия "Величие". Той участва във видео репортаж на "Свободен глас", медиен орган на партията. Интервюто е взето малко след като Коцев влезе в кметския си кабинет след пускането му от ареста, това е и единствената засега негова пряка медийна изява след връщането на работа. В интервю в репортажа кметът обяснява, че институциите се ползват като бухалки и казва за близките до Ивелин Михайлов хора, които са зад решетките: "Аз също гледах телевизия вчера и онзи ден, че представители на партия "Величие" са били задържани. Те не са, доколкото разбирам, с криминално минало, не са опасни, нямат опасност да бъдат укрити.... Ето за тази злоупотреба говоря, това е един начин на натиск - да се поиска и постигне нещо с тези мерки".

Акцията срещу хората на "Величие" се случи в дните около освобождаването на Коцев, тя бе на Софийска градска прокуратура. Задържани бяха седем души (сред тях бизнесмени, адвокат, главен архитект на Ветрино и т.н.) заради корупция, пране на пари, имотни измами. Двама от тях после бяха пуснати. Видеото на "Свободен глас" припомня как Михайлов е защитил Коцев веднага след ареста му, също че електорат на "Величие" е участвал в протестите в подкрепа на кмета. Зададен е въпрос дали самият Коцев ще подаде насреща ръка, за да подкрепят повече хора арестантите на "Величие". "Аз ще защитя всяко едно действие, всеки един протест, който е срещу злоупотребата с право, и срещу всяка една несправедливост с всяка една човешка съдба", отвръща кметът. Видеото завършва с информация, че един и същ прокурор разследва Коцев и хората на "Величие".

Любопитното в тази изява на Коцев идва от факта, че опитите на Михайлов и "Величие" да защитят хората си не среща голямо обществено внимание. Протестите са рехави, медийният интерес е слаб, а електоратът на ПП-ДБ, крепко бранещ кмета си, видно от социалните мрежи, предимно се радва на арестите (макар наистина активисти на "Величие" да подкрепяха Коцев в протестите на ПП-ДБ). Но ето, че самият Коцев показва солидарност без да се води от настроенията в своя лагер.

БИЗНЕС И АДМИНИСТРАЦИЯ

През мандата си Коцев бе обвиняван от опоненти, че лансира мащабен строителен проект на Михайлов на мястото на бившия радиозавод във Варна. Но пък самият кмет по едно време се изказа срещу проекта - липсвали уведомление за инвестиционно намерение, строително разрешение и други документи.