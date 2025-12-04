Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Варненският кмет защити арестантите на "Величие"

Благомир Коцев участва във видео на близка до партията медия

Днес, 06:32
Благомир Коцев, на път към кметския кабинет след излизането си от ареста.
БГНЕС
Благомир Коцев, на път към кметския кабинет след излизането си от ареста.

Варненският кмет Благомир Коцев защити арестуваната група хора, свързани с ветринския исторически парк и партия "Величие". Той участва във видео репортаж на "Свободен глас", медиен орган на партията. Интервюто е взето малко след като Коцев влезе в кметския си кабинет след пускането му от ареста, това е и единствената засега негова пряка медийна изява след връщането на работа. В интервю в репортажа кметът обяснява, че институциите се ползват като бухалки и казва за близките до Ивелин Михайлов хора, които са зад решетките: "Аз също гледах телевизия вчера и онзи ден, че представители на партия "Величие" са били задържани. Те не са, доколкото разбирам, с криминално минало, не са опасни, нямат опасност да бъдат укрити.... Ето за тази злоупотреба говоря, това е един начин на натиск - да се поиска и постигне нещо с тези мерки".

Акцията срещу хората на "Величие" се случи в дните около освобождаването на Коцев, тя бе на Софийска градска прокуратура. Задържани бяха седем души (сред тях бизнесмени, адвокат, главен архитект на Ветрино и т.н.) заради корупция, пране на пари, имотни измами. Двама от тях после бяха пуснати. Видеото на "Свободен глас" припомня как Михайлов е защитил Коцев веднага след ареста му, също че електорат на "Величие" е участвал в протестите в подкрепа на кмета. Зададен е въпрос дали самият Коцев ще подаде насреща ръка, за да подкрепят повече хора арестантите на "Величие". "Аз ще защитя всяко едно действие, всеки един протест, който е срещу злоупотребата с право, и срещу всяка една несправедливост с всяка една човешка съдба", отвръща кметът. Видеото завършва с информация, че един и същ прокурор разследва Коцев и хората на "Величие".

Любопитното в тази изява на Коцев идва от факта, че опитите на Михайлов и "Величие" да защитят хората си не среща голямо обществено внимание. Протестите са рехави, медийният интерес е слаб, а електоратът на ПП-ДБ, крепко бранещ кмета си, видно от социалните мрежи, предимно се радва на арестите (макар наистина активисти на "Величие" да подкрепяха Коцев в протестите на ПП-ДБ). Но ето, че самият Коцев показва солидарност без да се води от настроенията в своя лагер.

 

БИЗНЕС И АДМИНИСТРАЦИЯ

През мандата си Коцев бе обвиняван от опоненти, че лансира мащабен строителен проект на Михайлов на мястото на бившия радиозавод във Варна. Но пък самият кмет по едно време се изказа срещу проекта - липсвали уведомление за инвестиционно намерение, строително разрешение и други документи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев, Варна, Ивелин Михайлов, Величие, Исторически парк, арести

Още новини по темата

Борисов плаши "Величие" с живота
05 Дек. 2025

Варненският кмет заплаши със съд лъжесвидетелите
01 Дек. 2025

Кметът на Варна се включва в протестите
30 Ноем. 2025

Проблемите тепърва ще връхлитат Благомир Коцев
30 Ноем. 2025

Съдът остави в ареста седемте от "Исторически парк"
29 Ноем. 2025

Благомир Коцев е вече при семейството си
28 Ноем. 2025

Заможността на Коцев стана причина за 200 000 лв. гаранция
27 Ноем. 2025

Прокуратурата: 7 са арестуваните при акцията около "Историческия парк"
27 Ноем. 2025

Прокуратурата: Претърсванията са срещу ОПГ около "Историческия парк"
26 Ноем. 2025

"Окупирана", варненската избирателна комисия не се произнесе за кмета
23 Ноем. 2025

Борисов наредил на ГЕРБ в ОИК-Варна да не гласува срещу кмета Коцев
22 Ноем. 2025

Щабът на Коцев му предрече свобода и отстраняване
21 Ноем. 2025

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

Големият цирк е при националистите
21 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?