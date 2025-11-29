Медия без
Съдът остави в ареста седемте от "Исторически парк"

Лице с имунитет има в разследването

29 Ноем. 2025
Ивелин Михайлов пред "Исторически парк"
Ивелин Михайлов/Фейсбук
Ивелин Михайлов пред "Исторически парк"

Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "Задържане под стража" спрямо седемте задържани от организираната престъпна група, свързана с "Историческия парк" в Неофит Рилски.

Обвиняемите са: адвокат Анатоли Савов, инвеститорът Пламен Кънчев, счетоводителят Николай Хитов, гл. архитект на село Ветрено Николай Куцаров, бизнесменът Живко Вълчанов и синът му Емил Евтимов. Според прокуратурата последните двама са съдействали за прането на пари като са строили "Историческия парк". 

Според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред САС - ако има такава ще се гледа в четвъртък.

Неизвестно лице с имунитет има и в разследването за измами и пране на пари по случая с "Историческия парк", стана ясно в Софийския градски съд. Лицето с имунитет е председателят на парламентарната група на "Величие"  Ивелин Михайлов, стана ясно в съдебната зала, но той не е привлечен като обвиняем. Ивелин Михайлов вече заяви, че няма да се откаже от имунитета си, ако му бъде поискан.

В съдебната зала присъстваха и народни представители от партия „Величие”.

Ключови думи:

Величие, Исторически парк, Ивелин Михайлов

