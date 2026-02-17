Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Офис на "Величие" осъмнал със счупено стъкло.

17 Февр. 2026
EPA/BGNES

Офис на партия "Величие" в София осъмна със счупено стъкло. От формацията на Ивелин Михайлов твърдят, че получават непрестанни заплахи. Подозират връзка между счупеното стъкло и палежа на колата на кмета на Бистрица заради разкрития за незаконни сметища, предаде БНТ.

Стъклото било счупено тази нощ. Алармата не се задействала. Работещите в офиса видели зеещата дупка на входната врата сутринта.

"Като насреща се виждаше, че една от картините, които са в офиса е паднала по лице. И действително установихме, че е хвърлен голям камък в офиса", съобщи Радослав Иванов от "Величие". 

На място пристигнали представители на охранителната фирма на обекта както и полиция. Взели камъка като веществено доказателство. От "Величие" подозират връзка между счупеното стъкло и палежа на колата на кмета на Бистрица.

"Симпатизанти на "Величие" откриха, че има нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Бистрица, включително и в реката, която е в близост, което доведе до нови скандали. Мога да кажа, че виждат хората, които са от подземния свят, които ги извършват тези неща врагове в наше лице. Аз също съм заплашван, Ивелин Михайлов е заплашван, нашите близки са заплашвани", допълва Иванов.

Събират се и записи от камери в района на инцидента, за да се изясни кой е счупил стъклото.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ивелин Михайлов, Величие

Още новини по темата

Борисов плаши "Величие" с живота
05 Дек. 2025

Варненският кмет защити арестантите на "Величие"
05 Дек. 2025

Съдът остави в ареста седемте от "Исторически парк"
29 Ноем. 2025

Прокуратурата: 7 са арестуваните при акцията около "Историческия парк"
27 Ноем. 2025

Прокуратурата: Претърсванията са срещу ОПГ около "Историческия парк"
26 Ноем. 2025

Големият цирк е при националистите
21 Ноем. 2025

Опозицията се саморазкъсва, докато подготвя вот на недоверие
25 Юли 2025

Опозицията на еврото в НС се разцепи с обвинения и обиди
06 Юни 2025

НС размести комисиите си заради "Величие"
30 Апр. 2025

Депутат от МЕЧ изкара по-малко от седмица в НС
19 Март 2025

Поддръжници на "Величие" обсадиха къщата на Борисов
12 Март 2025

Лидерът на "Величие" заряза своя "Исторически парк"
11 Дек. 2024

Партийната ни система - бостан с лудогорско плашило
16 Ноем. 2024

Образувано е дело за частично касиране на вота
08 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?