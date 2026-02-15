ГДБОП издирва кой стои зад сатиричната страница "Копейкин"

ГДБОП опитва да установи IP адресите, използвани за управление на сатиричната страница във Фейсбук "Копейкин" с 46 000 последователи, която редовно публикува статуси, колажи, снимки и т.н. срещу управляващите. Това се вижда от отговор на вътрешния министър в оставка Даниел Митов на депутатски въпрос на Стоян Таслаков от "Възраждане".

Издирването е защото на страницата е публикувала клип как в Панагюрище гражданин сваля руското знаме и го тъпче, а текстът към видеото гласи, че "Панагюрище е град символ на свободата и българския дух. Това е недопустимо, докато Путин освен украинци, продължава да убива и българи в Украйна!". В поста пише още, че знамето на агресора е свалено от "известен български доброволец, сражавал се на първа линия на фронта в Украйна". Постът завършва със "Слава на Украйна! Да живее България!"

От отговора на Митов става ясно, че "Възраждане", на чиито прояви редовно се развява руското знаме, се вълнуват от това дали е наказан човекът, който е нарязал флага в Панагюрище. Във въпроса на Таслаков обаче не се споменава, че знамето е руско. Говори се за "нападение и унищожаване на чужда собственост, при това с изключителна дързост и цинизъм".

"Въпреки многобройните неодобрителни реакции, страниците, които разпространяват видеото хвалят и одобряват постъпката, което ги прави подстрекатели за нападение върху чужда собственост. Подстрекаването към престъпление е престъпление", пише Таслаков, чиято партия стои зад погрома на Дома на Европа, макар и депутатски имунитети да пречат представителите ѝ да бъдат дадени на съд за това.

Таслаков иска да знае дали е открит и арестуван извършителят, дали в момента изтърпява условна присъда за друго. Дали са изискани записите и дали са установени и разпитани администраторите на страниците във Фейсбук, които одобряват, споделят и подстрекават към престъпление.

Митов му отговаря, че за случката освен сигнал на 112 от 30 декември м.г. има и още две жалби.

"Извършителят е установен и му е снето писмено обяснения. Съставен му е предупредителен протокол", пише министърът. И обяснява, че човекът е в условията на 3-годишен изпитателен срок. Иззети са записи от видокамерите и са приложени към преписката, докладва още Митов на Таслаков. И допълва, че са "снети са обяснения от очевидец и от администратора на групата "Групата на панагюрци". Предстои преписката да бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик". Пише също, че "е поискано съдействие от ГДБОП за установяване на IP адресите, използвани от администратор за управление на страница в социална мрежа с наименование "Копейкин".

"Не се възгордявайте прекалено - сайтът ни novonachalo.com бе свален след директно позвъняване по телефона от ГДБОП до хостинг доставчика", пише съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев под поста на "Копейкин", в който се съобщава за издирването. Въпросният сайт пародираше санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Припомнете си историята тук и тук.