Арестуван е шефът на централното Пето РПУ в София

Шефът на столичното 5-то районно полицейско управление Пламен Максимов е задържан, съобщават БНТ, Би Ти Ви и Нова тв.

Арестувани са и полицаи от сектора за противодействие на разпространението на наркотици.

Операцията е на "Вътрешна сигурност" в МВР и ГДБОП.

Максимов е назначен като директор на Пето РПУ през 2022 г. Преди това той е бил шеф на секторите срещу уличната престъпност и автокражбите в СДВР.

Пето РПУ е в самия център на София и неговата дейност обхваща три административни столични района: Оборище, Подуяне и Кремиковци, както и селата Яна, Желява, Долни Богров, Горни Богров и гр. Бухово.

Както е отбелязано на страницата на МВР, на територията на 05 РУ СДВР се намират и емблематичните за София: Храм-паметник "Св. Александър Невски", Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", паметникът на Васил Левски, парк "Заимов", "Докторската градина", Военната академия "Г.С. Раковски", ЦУМ, Националният Военно-исторически музей и редица други сгради на министерства, посолства и консулски отдели.