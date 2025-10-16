24 души са ощетили бюджета с над 30 млн. лв. чрез "китайско карго"

24 души са арестувани, а над 90 адреса са претърсени при операция на Софийска градска прокуратура, МВР, НАП и ГДБОП срещу канал за контрабанда на китайски стоки. Каналът е внасял контейнери с на практика всичко - дрехи, чанти, козметика, маратонки.

"Организираната престъпна група се е занимавала с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е така позната като "китайско карго", където чрез манипулиране на данъчни, митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС", обясни по време на нарочен брифинг старши комисар Йордан Пешев, зам.-директор на ГДБОП.

По думите му става въпрос за огромни по обем стоки, така че по всяка вероятност са се продавали и в сайтове, и в търговски обекти.

"За момента смятаме, че групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар. Стоките са представлявали дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други, които след директно договаряне с китайските производители, са доставени с кораби на пристанище "Пирея", Гърция, където с камиони са транспортирани към България. За да се избегне плащане на реално дължимото мито и данък добавена стойност, чрез контролирани от групата търговски дружества е документално оформен вносът на стоките, посредством използването на порочни документи, неистински преправени или такива с невярно съдържание", обобщи Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София.

Тя подчерта, че групировката вероятно е извършвала дейността си от началото на 2023 г. "Разследва се дейността ѝ от началото на 2023 г. до момента, подлежи на установяване причинената на фиска щета, но смятаме, че тя е от порядъка на над 30 милиона лева", заяви Петрова

От прокуратурата смятат, че са задържали и четирима ръководители на престъпната група. "В тази акция участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипи, служители на Национална агенция за приходите, а дейността им беше координирана от петима наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура. В рамките на тази акция бяха проведени над 100 действия по разследване, сред които общо 90 претърсвяния и изземвания на различни обекти, а отделно от това огледи на местопроизшествия и обиски на лица. "Огромната част от тези действия бяха извършени след предварително разрешение на съдия, а тези от тях, които бяха предприети в условията на неотложност, са внесени от прокурорите в съда с последващо съдебно одобрение", каза Петрова.

По нейни думи огромен брой веществени доказателства са били иззети в хода на акцията, сред които множество мобилни телефони, множество документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на обща стойнст на 300 000 лв. в левова и еврова валута, както и други веществени доказателства.

В късните часове на 14 октомври в резултат на събраните доказателства бяха привлечени като обвиняеми общо 8 лица за организирана престъпна група, която е създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари. Днес ще се внесат и искания за вземене на мярка за неотклонение задържане под стража на петима от привлечените обвиняеми. Двама се издирват, а единият от обвинените ще бъде с парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние, непозволяващо престой в ареста.

"Сред привлечените лица има както чуждестрани, така и български граждани. За момента доказателствата по делото очертават четирима от тях като ръководители на групата, останалите четирима, като участници в нея", заяви прокурор Петрова.. Разследването датирало от началото на юли тази година. Събран е огромен обем фактически материал, включително чрез разпити на анонимни свидетели, предстоят и данъчни ревизии. "След цялостен анализ и преценка на всички събрани доказателства, е възможно обвинението да бъде изменено, като се реши неговият обхват, както по отношение на предметните предели, така и по отношение на включените в групата лица. За момента имаме основание да считаме, че периода на действие на групата е много голям.", посочи зам.градският прокурор.