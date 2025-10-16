Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

24 души са ощетили бюджета с над 30 млн. лв. чрез "китайско карго"

Престъпната група внасяла контейнери със стоки от Китай през пристанището в Пирея

Днес, 14:27
И прокуратурата, и ГДБОП откриха, че от години бюджетът се пробива от контрабанда на китайски стоки
ГДБОП
И прокуратурата, и ГДБОП откриха, че от години бюджетът се пробива от контрабанда на китайски стоки

24 души са арестувани, а над 90 адреса са претърсени при операция на Софийска градска прокуратура, МВР, НАП и ГДБОП срещу канал за контрабанда на китайски стоки. Каналът е внасял контейнери с на практика всичко - дрехи, чанти, козметика, маратонки.

"Организираната престъпна група се е занимавала с данъчни престъпления и контрабанда на китайски стоки. Схемата е така позната като "китайско карго", където чрез манипулиране на данъчни, митнически документи се избягва плащането на мито и ДДС", обясни по време на нарочен брифинг старши комисар Йордан Пешев, зам.-директор на ГДБОП. 

По думите му става въпрос за огромни по обем стоки, така че по всяка вероятност са се продавали и в сайтове, и в търговски обекти.

"За момента смятаме, че групата е контролирала канал за доставка на китайски стоки, предназначени за българския пазар. Стоките са представлявали дрехи, чанти, обувки, стоки за домашни потреби и други, които след директно договаряне с китайските производители, са доставени с кораби на пристанище "Пирея", Гърция, където с камиони са транспортирани към България. За да се избегне плащане на реално дължимото мито и данък добавена стойност, чрез контролирани от групата търговски дружества е документално оформен вносът на стоките, посредством използването на порочни документи, неистински преправени или такива с невярно съдържание", обобщи Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София.

Тя подчерта, че групировката вероятно е извършвала дейността си от началото на 2023 г. "Разследва се дейността ѝ от началото на 2023 г. до момента, подлежи на установяване причинената на фиска щета, но смятаме, че тя е от порядъка на над 30 милиона лева", заяви Петрова

От прокуратурата смятат, че са задържали и четирима ръководители на престъпната група. "В тази акция участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипи, служители на Национална агенция за приходите, а дейността им беше координирана от петима наблюдаващи прокурори от Софийска градска прокуратура. В рамките на тази акция бяха проведени над 100 действия по разследване, сред които общо 90 претърсвяния и изземвания на различни обекти, а отделно от това огледи на местопроизшествия и обиски на лица. "Огромната част от тези действия бяха извършени след предварително разрешение на съдия, а тези от тях, които бяха предприети в условията на неотложност, са внесени от прокурорите в съда с последващо съдебно одобрение", каза Петрова.

По нейни думи огромен брой веществени доказателства са били иззети в хода на акцията, сред които множество мобилни телефони, множество документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на обща стойнст на 300 000 лв. в левова и еврова валута, както и други веществени доказателства.

В късните часове на 14 октомври в резултат на събраните доказателства бяха привлечени като обвиняеми общо 8 лица за организирана престъпна група, която е създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари. Днес ще се внесат и искания за вземене на мярка за неотклонение задържане под стража на петима от привлечените обвиняеми. Двама се издирват, а единият от обвинените ще бъде с парична гаранция поради силно влошено здравословно състояние, непозволяващо престой в ареста.

"Сред привлечените лица има както чуждестрани, така и български граждани. За момента доказателствата по делото очертават четирима от тях като ръководители на групата, останалите четирима, като участници в нея", заяви прокурор Петрова.. Разследването датирало от началото на юли тази година. Събран е огромен обем фактически материал, включително чрез разпити на анонимни свидетели, предстоят и данъчни ревизии. "След цялостен анализ и преценка на всички събрани доказателства, е възможно обвинението да бъде изменено, като се реши неговият обхват, както по отношение на предметните предели, така и по отношение на включените в групата лица. За момента имаме основание да считаме, че периода на действие на групата е много голям.", посочи зам.градският прокурор.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ГДБОП, китайско карго, контрабанда

Още новини по темата

ГДБОП арестува двама, измамили десетки българи с почивка в Гърция
12 Окт. 2025

Синът на прокурор от Бургас е с 2 обвинения за марихуана
16 Септ. 2025

ГДБОП удари магазини с тонове фалшиви маркови маратонки, чанти, дрехи
26 Авг. 2025

ГДБОП отчете първа киберизмама около въвеждането на еврото
22 Авг. 2025

ГДБОП: Дублирани профили на известни фирми мамят с промоции
21 Авг. 2025

Прокуратурата протестира пускането на петимата от "Хелс Ейнджълс"
11 Авг. 2025

Арестуваните рокери от "Хелс Ейнджълс" са действали от 2014 г.
08 Авг. 2025

ГДБОП предупреждава, че от нейно име масово се мами за банкови сметки
22 Юли 2025

Бивши шефове в ГДБОП са оправдани за схема с подкупи от наркобосове
13 Юли 2025

Хванаха смъртоносни количества фентанил в Търговище и Монтана
07 Юли 2025

ГДБОП и ДАНС са претърсили дома на депутат от групата на Доган
03 Юли 2025

ГДБОП и ДАНС атакуват схема за незаконно получаване на българско гражданство
02 Юли 2025

Украинци с българско гражданство са в схема за измами за милиони
01 Юли 2025

Тихата война за службите клати бурно държавата
30 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар