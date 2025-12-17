Медия без
Вълна от киберизмами с фалшиви обяви за коли залива България

Има значителен брой потърпевши български граждани, предупредиха от ГДБОП

Днес, 14:34
Началникът на отдел „Кибератаки и финансови измами в Интернет” в Дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП Асен Кунчев
Началникът на отдел „Кибератаки и финансови измами в Интернет” в Дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП Асен Кунчев

Измами с  бяви за продажби на моторни превозни средства в големи, международни и легитимни онлайн платформи разкриха от ГДБОП. Обявите претендират да са от легитимни източници, атрактивни са - на значително занижена цена от пазарната, предоставен е снимков материал и информация за автомобилите, а също така и при поискване – копия на лични документи на мнимите продавачи. 

Измамата е изключително популярна последните седмици и има значителен брой потърпевши български граждани. Това каза на брифинг Асен Кунчев, началник отдел „Кибератаки и финансови измами в Интернет” в Дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП.

Участниците в международната престъпна група заблуждават потребителите в такива платформи, след което извеждат комуникацията от там и започват нов диалог в онлайн приложение  – Viber, WhatsApp и др.

Потенциалните купувачи са убеждавани, че офертата е изключително атрактивна, че има голям интерес към обявата. Продавачът има спешна нужда от пари и поради това подтиква бъдещите купувачи да преведат авансово пари за закупуването на дадения автомобил.

Парите се прехвърлят към предварително подготвени банкови сметки, собственост на финансови мулета и контролирани от организираната престъпна група.

Измамата е особено популярна през последните седмици. Потърпевшите от схемата са десетки. Сигнали са подадени в български и европейски полицейски власти, ГДБОП, както и в посолството на България в Берлин.

Кунчев допълни още, че потърпевшите от схемата са изгубили суми от 1000 до 100 000 евро. Най-голямата е тази за 100 000 евро – за закупуване на селскостопанска техника. "Такъв тип измами са насочени към потребители на такива големи платформи, а не конкретно към българи. Участници в схемата са предимно лица от държави от Северна Африка и от Източна Европа, поясни още той.

По време на брифинга бе включенаВаня Велчева, задграничен представител на България в Германия, която потвърди информацията от ГДБОП. Тя препоръча на купувачите да бъдат по-внимателни, да се избягва плащане на цялата сума, да изискват нужните документи.

