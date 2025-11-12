Медия без
Прокуратурата предаде на съд мъчителите на животни от Перник

Двамата са обвинени за причиняване на смърт на животни и за създаване на порнографски материали

Днес, 18:40
Случаят в Перник предизвика бурни протести в цялата страна
Окръжна прокуратура – Перник предаде на съд  26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев по дело за проява на жестокост и причиняване на смърт на животни, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Двамата бяха задържани през март т.г., като тогава от прокуратурата и ГДБОП бе обявено, че те са обвинени за мъчения и убийства на животни, заснемани по поръчка и продавани онлайн. Тогава стана ясно и, че те са имали ценоразпис и са взимали от 50 до 700 евро на клип, в зависимост от поръчката.

Сега държавното обвинение внесе в съда обвинителен акт срещутях, по дело за сговор с цел извършване в страната и чужбина на престъпления от Наказателния кодекс. Те са за проява на жестокост и противозаконно причиняване на смърт на гръбначни животни, като деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост, както и за създаване на порнографски материали. По най-тежките обвинения те може да получат до 12 г. затвор.

Според прокуратурата двамата обвиняеми се запознали през 2022 г. и след известно време станали интимни приятели. Те  установили наличие на платени канали в интернет, в които срещу заплащане се предлагат видеоматериали с порнографски сцени със садистичен и мазохистичен характер, както и такива с измъчване и умъртвяване на животни. Констатирали търсене на видеа с такова съдържание.

"Към онзи момент обвиняемите разполагали с ограничени финансови възможности. Осъзнавайки наличието на пазар за видеоклипове със садистичен и мазохистичен характер и перспективи за получаване на големи приходи на парични средства от тяхното създаване и разпространение, Двамата решили да заснемат видеоклипове с такова съдържание и да ги продават в интернет", разказва още държавното обвинение.

За целта обвиняемата закупила различни вещи - предизвикателни дрехи и обувки, маски за лице, кожен камшик, електрошок и дълъг нож тип "мачете“.

Двамата се снабдили и с дребни гръбначни животни – морски свинчета, котки, хамстери, мишки, зайци. Някои от тях закупували от зоомагазини, от борси или пазари за животни, а други намирали по обяви в интернет.

В периода от м. март 2023 г. до м. декември 2024 г. обвиняемите заснели множество видеофайлове, съдържащи сцени на измъчване и умъртвяване на животни.

В заснетите от обвиняемите видеоклипове с такова съдържание Габриела използва изрази на английски език, което доказва предназначението им за разпространение сред международна аудитория.

През същия период обвиняемите заснели и видеофайлове със съдържание, представляващо порнографски материали съгласно легалната дефиниция, дадена в Наказателния кодекс. Те представлявали сцени на сексуален садизъм и мазохизъм, както и похотливо показване на мъжки полови органи, в които били заснели самите себе си.

За продажба на файловете в интернет Габриела регистрирала канал в мобилното приложение Telegram. В него тя публикувала заснетите видеоклипове с порнографско и краш-фетиш съдържание, завършващи с умъртвяване и смачкване на изтезаваните животни, които били достъпни срещу заплащане.

В същия канал обвиняемата обявила, че е готова да заснема специални видеа по индивидуална поръчка на клиент, които да са достъпни само за него. В приложения ценоразпис на английски език посочила сумите за поръчкови видеа в диапазона от 130 до 700 евро в зависимост от вида на животното, както и за заснемане на видеа с порнографско съдържание. Указани били и начини на плащане за достъп до видеата – чрез системата Revolut и Рaypal, както и биткойн адрес.

Обвиняемият Красимир също имал профил в Telegram, чрез който съдействал за разпространение на канала на Габриела в различни групи.

Престъпният сговор между двамата съществувал до м. декември, когато е заснето последното видео с умъртвяване на животни.

През м. март 2025 г те са били привлечени в качеството на обвиняеми за престъпните деяния, извършени от тях в гр. София и гр. Перник.

По делото са извършени претърсвания и изземвания, освидетелстване, назначени са и са изготвени експертизи – биологични, ДНК, морфологични, компютърно-технически и аудиовизуални художествени, психиатрични и психологични.

С внесения днес обвинителен акт обвиняемите Красимир и Габриела са предадени на съд. Понастоящем двамата са с мерки за неотклонение "задържане под стража“.

Предстои насрочване на разпоредителното заседание по делото.

