3-ма министри спешно написаха нов протокол срещу мечки в населени места

Трима министри само за часове написаха, подписаха и въведоха нови правила срещу мечки в населени места.

"Във връзка със зачестилите случаи на навлизане на мечки в населени места е разработен и официално утвърден нов протокол, който регламентира действията на компетентните институции при подобни ситуации. Документът е подписан от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, министъра на вътрешните работи Даниел Митов и министъра на околната среда и водите Манол Генов", информират официално от земеделското министерство.

Новият протокол създава ясен и координиран ред за реакция при появата на мечки в урбанизирани територии. Тъй като действащото законодателство към момента не позволява използване или носене на огнестрелно оръжие в населени места, документът има ключово значение за легитимирането на всички действия по обезопасяване на района и прогонване на дивите животни.

Чрез него се предоставя единен подход за необходимите действия, които горските структури, органите на МВР и експертите на МОСВ трябва незабавно да предприемат. Тези действия включват уведомяване на заинтересованите лица, обход на района, даване на инструкции за обезопасяване и прогонване на проблемния индивид или, ако се е оттеглил, наблюдение на района до 72 часа. Целта е да се гарантират безопасността на гражданите и ефективното управление на рискови ситуации, без да се застрашава животът на животните.

С подписването на документа трите министерства обединявли усилията си в отговор на повишената активност на мечките през есенно-зимния сезон, когато животните активно търсят храна и рискът от навлизане в населени места нараства.

Новият протокол осигурява бързи мерки и по-добра координация между институциите, като по този начин държавата реагира по-ефективно на възникващите случаи.

В Карлово са осигурени денонощни патрули заради забелязаната мечка, съобщиха още Министерството на земеделието и храните (МЗХ). След постъпилите сигнали за забелязана мечка ведомството е в постоянна координация с Държавното горско стопанство (ДГС) "Карлово" и Регионална дирекция по горите - Пловдив.

От миналия петък екипи на ДГС "Карлово" извършват постоянни обходи през деня и през нощта в района, в който е забелязано животното. Целта е предотвратяване на инциденти и гарантиране на спокойствието на гражданите. До момента не са регистрирани нови наблюдения на мечката.

МЗХ напомня на гражданите да не оставят на открити места храни, които могат да привлекат диви животни. През този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници в подготовка за зимния период, което увеличава риска от навлизане в населени места.

В случай че мечката се появи отново, приоритет е нейното безопасно прогонване от населеното място. До момента животното не е нанесло щети. При евентуални доказани набези на територията на населено място и при невъзможност за овладяване на ситуацията, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван единствено от упълномощени специалисти.

WWF България започна кампания в социалните мрежи, която да повиши осведомеността на хората как да реагират при среща с мечка в населено място и извън него. Нада Тошева, ръководител на програма "Защитени видове" във WWF България, коментира, че една от основните причини мечките да слизат сред хората е липсата на достатъчно храна в гората.

При разходка в гората, особено в някоя от постоянно населените от вида територии – Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина – се движете в група и вдигайте шум. Мечките избягват хората и сами ще се отдалечат, ако ви чуят. Но в никакъв случай не произвеждайте шум с пиратки – те могат да стреснат животното и в уплаха си то да реагира агресивно, обясняват от WWF. Не ходете със слушалки, за да чуете, ако към вас се приближава животно. И не оставяйте отпадъци или храна след себе си − те сами по себе си могат да привлекат мечките, съветват още оттам.