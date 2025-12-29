Двойно повече пенсии ще са ограничени от тавана догодина

От Нова година максималният размер на пенсията ще бъде 1738,40 евро. На фона на останалите пенсии това е много внушителна сума, но всъщност промяна спрямо сегашното ниво - 3400 лв., няма да има. Ако не бъде увеличен, от 1 юли догодина таванът ще ограничи почти двойно повече пенсии, отколкото през 2025 г. Причината е, че останалите пенсии ще се осъвременят по швейцарското правило. Очакваният процент е между 7 и 8 на сто по формулата, заложена в Кодекса за социално осигуряване, но при липса на бюджетни закони всички параметри за увеличението в средата на годината засега остават неясни.

В момента точно 3400 лв. основна пенсия получават 8875 души, показват онлайн статистическите справки на НОИ. Може да се предположи, че приблизително толкова са хората, които не получават реалния размер на пенсията си заради ограничението (вероятно част от тези пенсии са точно 3400 лв. в действителния си размер). В становищата към спрения проект на бюджет на държавното обществено осигуряване имаше данни, че без промяна засегнатите от тавана на пенсиите ще се увеличат на 15 000 пенсионери от 1 юли догодина. Затова КНСБ настояваше поне да се приложи и за максималната пенсия швейцарското правило, което би означавало тя да се установи на около 1873 евро. Това ще позволи след 1 юли 2026 г. 6200 възрастни да получат действителния размер на пенсиите си, а ограничени на тавана да останат около 8000 души, изчисляваха от синдиката. Необходимата сума е съвсем скромна - 9,4 млн. евро, за която дори не се налагаше да се променят параметрите на бюджета. Управляващите обаче отхвърлиха предложението без обяснения.

10 българи получават над тавана на пенсиите, показват още справките на НОИ. Това са хора, които са заемали висши длъжности и за които няма ограничение. Сред освободените от тавана са лицата, които са били президент и вицепрезидент на България, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд.