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ЗДРАВЕ

Колко полезно е гроздето

Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026
Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари

Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026
Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства

Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства
09 Окт. 2026 Обновена
Физическите упражнения удължават живота с рак

Физическите упражнения удължават живота с рак
09 Окт. 2026
И грипът "Мисури" е вече в България

И грипът "Мисури" е вече в България
07 Окт. 2026
Започват повсеместни проверки на болници и ТЕЛК

Започват повсеместни проверки на болници и ТЕЛК
06 Окт. 2026
Зъбният статус влезе в еЗдраве

Зъбният статус влезе в еЗдраве
06 Окт. 2026
Детските ваксини срещу грип тепърва ще се доставят в страната

Детските ваксини срещу грип тепърва ще се доставят в страната
05 Окт. 2026
Грипът вече е официално в България

Грипът вече е официално в България
04 Окт. 2026
Как трябва да се храним след 40-те

Как трябва да се храним след 40-те
02 Окт. 2026
Пробив - въвежда се оценка на риска в ТЕЛК

Пробив - въвежда се оценка на риска в ТЕЛК
01 Окт. 2026
Очертава се криза за ваксини срещу грип

Очертава се криза за ваксини срещу грип
30 Септ. 2026
Иванка Динева пак се раздели с шефското място в медицинския надзор

Иванка Динева пак се раздели с шефското място в медицинския надзор
30 Септ. 2026 Обновена
МЗ отне разрешението на болница, в която почина дете

МЗ отне разрешението на болница, в която почина дете
29 Септ. 2026
Откриват още 15 места за млади медицински специалисти в области с недостиг

Откриват още 15 места за млади медицински специалисти в области с недостиг
29 Септ. 2026
На прага на сезона за цяла София има 18 ковид ваксини

На прага на сезона за цяла София има 18 ковид ваксини
28 Септ. 2026
София пусна безплатен скрининг за сколиоза

София пусна безплатен скрининг за сколиоза
26 Септ. 2026
Колко полезна е лещата

Колко полезна е лещата
25 Септ. 2026
"Пирогов" организира акция по кръводаряване

"Пирогов" организира акция по кръводаряване
22 Септ. 2026
Стотици деца ще останат без безплатни ваксини срещу грип

Стотици деца ще останат без безплатни ваксини срещу грип
21 Септ. 2026
НЗОК ще плаща още една дейност при стоматолог

НЗОК ще плаща още една дейност при стоматолог
16 Септ. 2026
Над 71 000 нови случая на диабет са открити тази година

Над 71 000 нови случая на диабет са открити тази година
16 Септ. 2026
Новите шефове спряха съдебния спор за детската болница

Новите шефове спряха съдебния спор за детската болница
15 Септ. 2026
У нас масово се предписват антибиотици от по-рисков тип

У нас масово се предписват антибиотици от по-рисков тип
14 Септ. 2026
Връщат ли се килограмите, свалени с "Оземпик"?

Връщат ли се килограмите, свалени с "Оземпик"?
12 Септ. 2026
Здравните картони на учениците вече са само в електронен формат

Здравните картони на учениците вече са само в електронен формат
11 Септ. 2026
Децата ще имат по-лесен достъп до ядрено-магнитен резонанс

Децата ще имат по-лесен достъп до ядрено-магнитен резонанс
09 Септ. 2026
Безплатните ваксини за деца до 8 г. ще се слагат от 1 октомври

Безплатните ваксини за деца до 8 г. ще се слагат от 1 октомври
08 Септ. 2026
Личните лекари получават право да преглеждат дистанционно

Личните лекари получават право да преглеждат дистанционно
06 Септ. 2026
Напук на протестите здравният министър даде ход на реформата

Напук на протестите здравният министър даде ход на реформата
03 Септ. 2026 Обновена
Владимир Даскалов е новият управител на НЗОК

Владимир Даскалов е новият управител на НЗОК
03 Септ. 2026 Обновена
Приложението еЗдраве вече пита: "Вие ли сте били?"

Приложението еЗдраве вече пита: "Вие ли сте били?"
03 Септ. 2026
Кунчев обори обвиненията на Ивкова

Кунчев обори обвиненията на Ивкова
02 Септ. 2026
ПБ ще слага дефибрилатор във всяка полицейска кола

ПБ ще слага дефибрилатор във всяка полицейска кола
02 Септ. 2026
Още една гилдия излезе срещу здравния министър

Още една гилдия излезе срещу здравния министър
02 Септ. 2026
Насред всеобщ отпор Ивкова извади сигнал срещу Кунчев

Насред всеобщ отпор Ивкова извади сигнал срещу Кунчев
01 Септ. 2026 Обновена
Ивкова смени ръководството на компанията за детска болница

Ивкова смени ръководството на компанията за детска болница
01 Септ. 2026 Обновена
Кардиолози обявиха нова дефиниция на инфаркта

Кардиолози обявиха нова дефиниция на инфаркта
29 Авг. 2026
В САЩ е одобрено лекарство срещу рак на панкреаса

В САЩ е одобрено лекарство срещу рак на панкреаса
27 Авг. 2026
Френска стюардеса доказа, че работата ѝ е довела до рак на гърдата

Френска стюардеса доказа, че работата ѝ е довела до рак на гърдата
26 Авг. 2026
МЗ: Не може кръводаряването да е условие за лечение

МЗ: Не може кръводаряването да е условие за лечение
26 Авг. 2026
В МЗ започнаха уволнения заради провал на застраховки за линейки

В МЗ започнаха уволнения заради провал на застраховки за линейки
25 Авг. 2026
В 12 страни от ЕС има западнонилска треска

В 12 страни от ЕС има западнонилска треска
25 Авг. 2026
ЕК одобри нов вариант на ковид ваксината

ЕК одобри нов вариант на ковид ваксината
25 Авг. 2026
Япония одобри терапия срещу рак на хранопровода

Япония одобри терапия срещу рак на хранопровода
23 Авг. 2026
Колко полезни са смокините

Колко полезни са смокините
21 Авг. 2026
Moderna и Merck направиха пробив с индивидуална ваксина срещу рак

Moderna и Merck направиха пробив с индивидуална ваксина срещу рак

20 Авг. 2026 Обновена
Здравният министър обяви мащабна реформа на РЗИ и спешната помощ

Здравният министър обяви мащабна реформа на РЗИ и спешната помощ
20 Авг. 2026 Обновена
Болници намериха вратичка за внос на лекари от чужбина

Болници намериха вратичка за внос на лекари от чужбина
20 Авг. 2026
България се оказа шампион по морбили на Европа

България се оказа шампион по морбили на Европа
18 Авг. 2026
Портокаловият сок променя активността на хиляди гени

Портокаловият сок променя активността на хиляди гени
18 Авг. 2026
При жените инфарктът има различни симптоми

При жените инфарктът има различни симптоми
17 Авг. 2026
Колко полезен е пъпешът

Колко полезен е пъпешът
15 Авг. 2026
И през 2025 г. директорите на болници получават милиони левове заплата

И през 2025 г. директорите на болници получават милиони левове заплата
15 Авг. 2026
Зам.-министър напусна МЗ по собствено желание

Зам.-министър напусна МЗ по собствено желание
14 Авг. 2026 Обновена
Военен лекар най-вероятно ще поеме НЗОК

Военен лекар най-вероятно ще поеме НЗОК
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