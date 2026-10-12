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Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026
Медицинското за работа се прехвърля на личните лекари
10 Окт. 2026
Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства
09 Окт. 2026
Обновена
Физическите упражнения удължават живота с рак
09 Окт. 2026
И грипът "Мисури" е вече в България
07 Окт. 2026
Започват повсеместни проверки на болници и ТЕЛК
06 Окт. 2026
Зъбният статус влезе в еЗдраве
06 Окт. 2026
Детските ваксини срещу грип тепърва ще се доставят в страната
05 Окт. 2026
Грипът вече е официално в България
04 Окт. 2026
Как трябва да се храним след 40-те
02 Окт. 2026
Пробив - въвежда се оценка на риска в ТЕЛК
01 Окт. 2026
Очертава се криза за ваксини срещу грип
30 Септ. 2026
Иванка Динева пак се раздели с шефското място в медицинския надзор
30 Септ. 2026
Обновена
МЗ отне разрешението на болница, в която почина дете
29 Септ. 2026
Откриват още 15 места за млади медицински специалисти в области с недостиг
29 Септ. 2026
На прага на сезона за цяла София има 18 ковид ваксини
28 Септ. 2026
София пусна безплатен скрининг за сколиоза
26 Септ. 2026
Колко полезна е лещата
25 Септ. 2026
"Пирогов" организира акция по кръводаряване
22 Септ. 2026
Стотици деца ще останат без безплатни ваксини срещу грип
21 Септ. 2026
НЗОК ще плаща още една дейност при стоматолог
16 Септ. 2026
Над 71 000 нови случая на диабет са открити тази година
16 Септ. 2026
Новите шефове спряха съдебния спор за детската болница
15 Септ. 2026
У нас масово се предписват антибиотици от по-рисков тип
14 Септ. 2026
Връщат ли се килограмите, свалени с "Оземпик"?
12 Септ. 2026
Здравните картони на учениците вече са само в електронен формат
11 Септ. 2026
Децата ще имат по-лесен достъп до ядрено-магнитен резонанс
09 Септ. 2026
Безплатните ваксини за деца до 8 г. ще се слагат от 1 октомври
08 Септ. 2026
Личните лекари получават право да преглеждат дистанционно
06 Септ. 2026
Напук на протестите здравният министър даде ход на реформата
03 Септ. 2026
Обновена
Владимир Даскалов е новият управител на НЗОК
03 Септ. 2026
Обновена
Приложението еЗдраве вече пита: "Вие ли сте били?"
03 Септ. 2026
Кунчев обори обвиненията на Ивкова
02 Септ. 2026
ПБ ще слага дефибрилатор във всяка полицейска кола
02 Септ. 2026
Още една гилдия излезе срещу здравния министър
02 Септ. 2026
Насред всеобщ отпор Ивкова извади сигнал срещу Кунчев
01 Септ. 2026
Обновена
Ивкова смени ръководството на компанията за детска болница
01 Септ. 2026
Обновена
Кардиолози обявиха нова дефиниция на инфаркта
29 Авг. 2026
В САЩ е одобрено лекарство срещу рак на панкреаса
27 Авг. 2026
Френска стюардеса доказа, че работата ѝ е довела до рак на гърдата
26 Авг. 2026
МЗ: Не може кръводаряването да е условие за лечение
26 Авг. 2026
В МЗ започнаха уволнения заради провал на застраховки за линейки
25 Авг. 2026
В 12 страни от ЕС има западнонилска треска
25 Авг. 2026
ЕК одобри нов вариант на ковид ваксината
25 Авг. 2026
Япония одобри терапия срещу рак на хранопровода
23 Авг. 2026
Колко полезни са смокините
21 Авг. 2026
Moderna и Merck направиха пробив с индивидуална ваксина срещу рак
20 Авг. 2026
Обновена
Здравният министър обяви мащабна реформа на РЗИ и спешната помощ
20 Авг. 2026
Обновена
Болници намериха вратичка за внос на лекари от чужбина
20 Авг. 2026
България се оказа шампион по морбили на Европа
18 Авг. 2026
Портокаловият сок променя активността на хиляди гени
18 Авг. 2026
При жените инфарктът има различни симптоми
17 Авг. 2026
Колко полезен е пъпешът
15 Авг. 2026
И през 2025 г. директорите на болници получават милиони левове заплата
15 Авг. 2026
Зам.-министър напусна МЗ по собствено желание
14 Авг. 2026
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Военен лекар най-вероятно ще поеме НЗОК
13 Авг. 2026
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06 Окт. 2026
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Над 70 сайта предлагат незаконно лекарства
09 Окт. 2026
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Колко полезно е гроздето
10 Окт. 2026
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01 Окт. 2026
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МЗ отне разрешението на болница, в която почина дете
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За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
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Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ:
Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
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Как да загубим изборите в 5 прости стъпки
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