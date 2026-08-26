Френска стюардеса доказа, че работата ѝ е довела до рак на гърдата

Френски съд призна рака на гърдата на бивша стюардеса на Air France за професионално заболяване – решение, определяно като първо по рода си във Франция за член на кабинния екипаж. Решението на съда в Байон е постановено в началото на юли след две години и половина съдебна битка, разказва Le Monde.

59-годишната Софи Лено е работила за Air France от 1989 до 2019 г., първоначално като стюардеса, а по-късно като старша стюардеса. За близо 30 години тя е натрупала повече от 12 600 летателни часа, около 6500 от които през нощта. ZZinfos974

През 2019 г. Лено е диагностицирана с рак на гърдата. След заболяването тя започва процедура за признаване на професионалния му произход.

Cabin Crew Member’s Breast Cancer Recognised as an Occupational Disease for the First Time in France



For the first time in France, a cabin crew member’s breast cancer has been recognised as an occupational disease. The Bayonne court, which ruled in favour of a flight attendant… pic.twitter.com/GSyGMQiqFg — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) 26 август 2026 г.

В решението си съдът посочва няколко фактора, свързани с работата ѝ, които биха могли да са допринесли за развитието на заболяването – нощния труд, излагането на йонизираща радиация на голяма височина и пасивното пушене в самолетите. До 2000 г. пушенето на борда на самолетите на Air France е било разрешено.

Съдът е взел предвид и липсата на други генетични или свързани с начина на живот фактори, които биха могли да обяснят заболяването.

Преди съдебното решение две регионални комисии за признаване на професионални заболявания са отхвърлили искането на Лено, тъй като са преценили, че връзката между работата ѝ и рака не е достатъчно доказана. Ракът на гърдата все още не фигурира в официалните таблици на професионалните заболявания във Франция, което означава, че засегнатите трябва да докажат конкретна връзка между заболяването и условията на труд.

„Това е най-голямото ми желание – това решение да отвори пътя за други жени, които досега не са се осмелявали да предприемат подобна стъпка“, заяви Лено пред AFP.

Според адвокатката ѝ Елизабет Леру решението е първото във Франция, с което рак на гърдата се признава за професионално заболяване при стюардеса. Подобно признаване вече е имало при жени от други професии, включително медицински сестри и работнички, изложени продължително на нощен труд, радиация или определени химични вещества.

Случаят отново насочи вниманието към възможната връзка между нощния труд и рака на гърдата. Научни изследвания от години разглеждат нарушаването на циркадния ритъм като потенциален рисков фактор. Изследване на Френският национален институт за здраве и медицински изследвани например установява повишен риск от рак на гърдата при жени, работили нощем.

Към това се добавят и други специфични фактори, сред които излагането на космическа радиация по време на полет. Проучвания също са установявали по-висока честота на някои видове рак при стюардеси, включително рак на гърдата.

Aujourd’hui âgée de 59 ans et en rémission de son cancer, Sophie Lainault a travaillé entre 1989 et 2019 chez Air France sur des vols long-courriers. Le tribunal a notamment reconnu le rôle du travail de nuit, de l’exposition aux rayonnements ionisants... https://t.co/rGiJupulPK — Paris Match (@ParisMatch) 26 август 2026 г.

Air France заяви, че не е била страна по делото и не разполага с подробностите около съдебното решение. Компанията обаче подчерта, че здравето и безопасността на служителите са „абсолютен приоритет“ и че им осигурява медицинско наблюдение, надхвърлящо законовите изисквания.

Ако решението не бъде обжалвано, то ще стане окончателно. Междувременно френската Национална агенция за санитарна безопасност (Anses) трябва през 2027 г. да публикува експертиза за възможната връзка между рака на гърдата и професионални фактори като нощния труд, йонизиращата радиация и определени химични вещества.