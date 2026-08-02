Франция призова 30 000 души да не излизат заради пожар в рисков склад

Властите призоваха 30 000 жители на общо 5 общини в Източна Франция да останат по домовете си, след като пожар избухна в склад, класифициран като рисков, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"От съображения за сигурност жителите на Гандранж, Амневил, Витри сюр Орн, Клуанж и Ромба се приканват да останат по домовете си до второ нареждане", гласи предупредително съобщение на префектурата в Мозел.
Пожарът е лумнал в склад с площ от 500 квадратни метра на компания "Сейф", намиращ се в промишлената зона на село Гандранж и класифициран като
На мястото на инцидента бяха изпратени няколстотин пожарникари с близо 50 противопожарни коли, уточни пред АФП Оперативният център за пожарна безопасност и спасителни операции в департамент Мозел.
"Предвид наличието на химически продукти, мерките за временна изолация трябва непременно да продължат да се спазват", написа във Facebook кметът на Гандранж - Кантен Биго.
"Останете вкъщи. Затворете вратите и прозорците. Въздържайте се от всякакво излизане или пътуване, което не е наложително. При никакви обстоятелства не се приближавайте до района на пожара", допълни Биго, разпространявайки предупредителното съобщение на префектурата.
🔴 Un incendie s'est déclaré dimanche matin sur un site Seveso seuil bas à Gadrange en Moselle. Par mesure de précaution, 30 000 personnes doivent rester confinées. #canal16 pic.twitter.com/uhx598AhGR— franceinfo (@franceinfo) 2 август 2026 г.
Междувременно огромният горски пожар близо до Бордо, който опустоши площ 4 пъти по-голяма от тази на Париж и принуди 224 000 души да се евакуират, беше овладян, но все още продължава да гори, пише БТА.
Разпространяването на нов пожар в Прованс беше спряно тази нощ, но той все още не е овладян.
В същото време два противопожарни хеликоптера се сблъскаха по време на гасенето на горски пожари западно от Атина в неделя, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
В района на Псата е в ход издирвателно-спасителна операция за екипажите им, съобщиха от гръцката противопожарна служба. По-късно бе обявено, че екипажа на една от машините е открит в добро състояние. Грък и датчанин от другия екипаж са загинали.
Гръцките пожарникари все още се борят, за да овладеят огромен горски пожар в регионите Атика и Беотия, северозападно от Атина.
Filmato esclusivo dello scontro degli elicotteri a #Psatha, #Grecia Si tratta di elicotteri Bell 214 della società australiana McDermott. #incendio #elicotteri #vigilidelfuoco».Vuoi che approfondisca la notizia pic.twitter.com/6KyRF0pX81— Hellaser (@hellas53506) 2 август 2026 г.