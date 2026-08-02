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Франция призова 30 000 души да не излизат заради пожар в рисков склад

Два противопожарни хеликоптера се сблъскаха в Гърция (ВИДЕО)

02 Авг. 2026
Кадър от стелещия се гъст дим
Скрийншот видео Туитър
Кадър от стелещия се гъст дим

Властите призоваха 30 000 жители на общо 5 общини в Източна Франция да останат по домовете си, след като пожар избухна в склад, класифициран като рисков, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"От съображения за сигурност жителите на Гандранж, Амневил, Витри сюр Орн, Клуанж и Ромба се приканват да останат по домовете си до второ нареждане", гласи предупредително съобщение на префектурата в Мозел.

Пожарът е лумнал в склад с площ от 500 квадратни метра на компания "Сейф", намиращ се в промишлената зона на село Гандранж и класифициран като 

На мястото на инцидента бяха изпратени няколстотин пожарникари с близо 50 противопожарни коли, уточни пред АФП Оперативният център за пожарна безопасност и спасителни операции в департамент Мозел.

"Предвид наличието на химически продукти, мерките за временна изолация трябва непременно да продължат да се спазват", написа във Facebook кметът на Гандранж - Кантен Биго.

"Останете вкъщи. Затворете вратите и прозорците. Въздържайте се от всякакво излизане или пътуване, което не е наложително. При никакви обстоятелства не се приближавайте до района на пожара", допълни Биго, разпространявайки предупредителното съобщение на префектурата.

Междувременно огромният горски пожар близо до Бордо, който опустоши площ 4 пъти по-голяма от тази на Париж и принуди 224 000 души да се евакуират, беше овладян, но все още продължава да гори, пише БТА.

Разпространяването на нов пожар в Прованс беше спряно тази нощ, но той все още не е овладян.

В същото време два противопожарни хеликоптера се сблъскаха по време на гасенето на горски пожари западно от Атина в неделя, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В района на Псата е в ход издирвателно-спасителна операция за екипажите им, съобщиха от гръцката противопожарна служба. По-късно бе обявено, че екипажа на една от машините е открит в добро състояние. Грък и датчанин от другия екипаж  са загинали.

Гръцките пожарникари все още се борят, за да овладеят огромен горски пожар в регионите Атика и Беотия, северозападно от Атина.

 

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Ключови думи:

Гърция, Франция, пожари

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