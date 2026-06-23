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Увеличил се е броят на глобените в Гърция български шофьори

Най-много са за непоставен предпазен колан, съобщи генералното консулство в Солун

Днес, 13:26
Всички български шофьори, пътуващи за Гърция трябва да имат едно наум, че правилата за движение се спазват стриктно, а глобите са солени
Всички български шофьори, пътуващи за Гърция трябва да имат едно наум, че правилата за движение се спазват стриктно, а глобите са солени

Генералното консулство на България в Солун съобщи за увеличен брой глобени български шофьори в Гърция и в тази връзка отправи и редица препоръки за избягване на неприятни ситуации в разгара на летния туристически сезон.

Оттам разкриват, че обажданията за наложени санкции за непоставен предпазен колан са зачестили и припомнят, че за подобно нарушение:

„...съгласно гръцкия Кодекс за движение по пътищата водачът се наказва с глоба от 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни. Непоставянето на предпазен колан от пътника води до глоба от 150 евро както за пътника, така и за водача, дори последният да е носил предпазен колан“. 

Консулството пояснява, че първото повторение на това нарушение глобата вече става 1000 евро и отнемане на шофьорската книжка за 180 дни, а при второ - 2000 евро и отнемане на книжката за до 1 година.

Допълнителна информация за движението по пътищата в Гърция има на сайта на българското МВнР. 

Сред основните моменти е, че при концентрация в кръвта на водача на алкохол над 1,10 промила глобата е 1200 евро, книжката се отнема за 180 дни, автомобилът се спира от движение, а водачът се лишава от свобода от 2 месеца до 5 г.

 За използване на мобилен телефон по време на шофиране глобата е 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни.

При превишаване на разрешената скорост с над 50 км/ч - 700 евро и отнемане на книжката за 60 дни, а за движение със скорост над 200 км/ч или участие в нерегламентирани гонки – 2000 евро и отнемане на книжката за 1 г.

За управление без шофьорска книжка е предвидена глоба от 1000 евро и забрана за управление за 1 г.

Консулството припомня, че предизвикалите истерия сред българските шофьори нови изисквания за съдържанието на автомобилните аптечки и отложено за 1 януари 2027 г., за да имат хората допълнително време за оборудване на автомобилите си.

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