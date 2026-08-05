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София закрива временно 3 трамвайни линии

05 Авг. 2026
Реорганизацията на движението е временно, до края на август.
Илиана Димитрова
Реорганизацията на движението е временно, до края на август.

Столична община закрива временно за срок до 30 август няколко трамвайни линии и разкрива временна автобусна линия, която да поеме потока. 

За периода от 8 до 30 август общината закрива трамваи 12, 15 и 18. По променен маршрут ще се движи трамвай номер 10 - от ж.к. „Западен парк“ по маршрута до кръстовище ул. „Алабин“/бул. „Витоша“, наляво по бул. „Витоша“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“, централна ж.п. гара, наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ по маршрута до ж.к. „Западен парк“. Променя се и маршрутът на трамвайна линия № 13 - трамваят ще се движи от ж.п. гара „Захарна фабрика“ до кв. „Орландовци“, както следва: от ж.п. гара „Захарна фабрика“ по маршрута до кръстовище ул. „Алабин“/бул. „Витоша“, наляво по бул. „Витоша“, наляво по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и надясно по ул. „Козлодуй“ по маршрута на трамвайна линия № 18 до кв. „Орландовци“, двупосочно.

Заради тези организации се разкрива временна автобусна линия № А10ТМ с маршрут от метростанция „Витоша“ до метростанция „Стадион Васил Левски“, както следва (в посока метростанция „Стадион Васил Левски“): от начална спирка с код 0910 „Метростанция Витоша“ на крайната станция на трамвайни линии № 10, 13 и 15 по бул. „Черни връх“, бул. „Джеймс Баучер“, направо по ул. „Йосиф Петров“, наляво по ул. „Митрополит Кирил Видински“, наляво по бул. „Драган Цанков“, наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Черни връх“, наляво по бул. „Свети Наум“ и надясно по бул. „Джеймс Баучер“ по маршрута до спирка с код 0911 „Метростанция Витоша“ – крайна (на крайната станция за трамвайни линии № 10, 13 и 15).
 

ОЩЕ ДЕТАЙЛИ 

Автобусите ще спират на спирки:
- начална с код 0910 „Метростанция Витоша“ за трамвайни линии № 10, 13 и 15;
- на трамвайните и автобусни спирки по бул. „Черни връх“ и бул. „Джеймс Баучер“;
- на временна спирка на ул. „Митрополит Кирил Видински“ на кръстовището с ул. „Борова гора“ в посока бул. „Драган Цанков“;
- на временна спирка на бул. „Драган Цанков“ (съществуваща) при Българско национално радио в посока бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“;
- крайна/начална с код 1914 „Ул. Граф Игнатиев“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в посока бул. „Черни връх“ за автобусни линии № 72, 76, 94, 204, 304 и 604.

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