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Ремонт променя маршрута на трамваи в София

27 Юли 2026
БГНЕС

Временно се променя маршрутът на някои трамваи в центъра на София, съобщава Центърът за градска мобилност.

За времето от 04:30 часа на 28.07.2026 г. до 24:00 часа на 07.08.2026 г. трамвайна линия № 12 се закрива. Трамвайна линия № 20 ще се движи по маршрут от депо Искър до площад „Васил Левски“ както следва: от депо „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Янко Сакъзов“ - ул. „Кракра“ и направо по бул. „Янко Сакъзов“ до площад „Васил Левски“ двупосочно. Трамвайна линия № 21 се закрива. Трамвайна линия № 22 ще се движи по маршрут от автостанция „Изток“ до площад „Васил Левски“ както следва: от автостанция "Изток“ по маршрута до кръстовище бул. „Янко Сакъзов“ - ул. „Кракра“ и направо по бул. „Янко Сакъзов“ до площад „Васил Левски“ двупосочно.

Ще се разкрие временна трамвайна линия № 22А с маршрут от ж.к. Красна поляна до централна гара с начална спирка "Ул. Добротич".

За трамвайни линии № 20 и 22 се разкриват временни спирки на площад "Васил Левски", които са сигнализирани с табела.

Ще има и временна автобусна линия № А22ТМ с маршрут от метростанция "Константин Величков" до площад "Васил Левски", като точният маршрут може да бъде видян на сайта на ЦГМ. 

Промените в движението на градския транспорт се налагат заради ремонт на канал на ул. "Сердика". 

По същата причина до 7 август се забраняват влизането, престоят и паркирането на автомобили по ул. "Веслец" в участъка между ул. "Искър" и ул. "Триадица", както и през кръстовището на ул. "Искър" и ул. "Сердика". Посоката на движение по ул. "Веслец" между бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Триадица" ще бъде обърната – движението ще се извършва от бул. "Княз Ал. Дондуков" към ул. "Триадица".

И ОЩЕ

от 04:30 часа на 27.07.2026 г. до второ нареждане спирка с код: 0339 "Бул. Ген. Николай Г. Столетов" за тролейбусна линия № 1 на бул. "Ген. Николай Г. Столетов" остава изместена с 40 м. напред в посока ул. „Иван Тургенев“.

ЗА 2 ДНИ

От днес до 29.07.2026 г. спирка с код: 1087 "Моста кв. Витоша" за автобусни линии № 67, 97 и 102  остава изместена със 70 м. напред на бул. "Симеоновско шосе" в посока ул. "455-та".

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