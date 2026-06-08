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Променят се маршрутите на 4 трамвая за 2 месеца

Заради ремонт на релсите по бул. „Княгиня Мария Луиза“

08 Юни 2026
Илиана Димитрова

Четири трамвайни линии ще бъдат с променен маршрут малко повече от два месеца - от 10 юни до 13 август, съобщи столичният Център за градска мобилност (ЦГМ). Причината за корекциите е започващата на 10-и реконструкция на релсовия път по бул. „Княгиня Мария Луиза“, в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“, която трябва да приключи в полунощ на 13 август. Засегнати са трамваи с номера 6, 7, 12 и 27.

🚋 Трамвай №6 ще се движи от ж.к. "Иван Вазов" по сегашния си маршрут до кръстовището на бул. „Христо Ботев“ с пл. „Възраждане“. После, през площад „Възраждане“, наляво по бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Константин Величков“, надясно по ул. „Скопие“, направо по бул. „Рожен“ и отново ще се връща в сегашния си маршрут до ж.к. "Обеля 2" двупосочно

🚋 Трамвай №7 ще се движи от кв. "Манастирски ливади-запад" по настоящия си маршрут до Централна гара, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ - до ул. „Алабин“. След това ще прави десен завой по ул. „Алабин“ и наляво по бул. „Христо Ботев“, като отново ще върви по маршрута си до "Манастирски ливади-запад".

🚋 Трамвай №12 ще се движи от пл. „Журналист“ по действащия си маршрут до кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“. После ще тръгва наляво по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“ - до площад „Журналист“.

🚋 Трамвай №27 ще тръгва от кв. "Манастирски ливади-запад" по сегашния маршрут до Централна гара. Оттам - наляво по бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Христо Ботев“ и по действащия маршрут след ул. „Алабин“ до кв. "Манастирски ливади-запад".

 

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