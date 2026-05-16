Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

София пуска нова трамвайна линия от понеделник

Променят се и маршрутите на някои трамвайни линии

Днес, 15:49
Промени в трамвайните линии влизат в сила от понеделник.
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА
Промени в трамвайните линии влизат в сила от понеделник.

Доста новости влизат в сила от понеделник в трамвайното движение в София. От 18 май се разкрива нова трамвайна линия №13, която ще се движи от ж.к. „Захарна фабрика“ през пл. „Възраждане“, пл. „Македония“, пл. „Славейков“ и пл. „Журналист“ до метростанция „Витоша“. Новата линия създава директна връзка между западните квартали и южната част на София, без необходимост от прекачване. Тя обаче е поредната, която ще минава през уж пешеходната "Граф Игнатиев" – една от само три пешеходни улици в столицата заедно с част от бул. "Витоша" и част от ул. "Пиротска".

От 18 май трамвайна линия №1 ще се движи от ж.к. „Иван Вазов“ през пл. „Македония“ и пл. „Възраждане“ до ж.к. „Западен парк“. С тази промяна жителите на „Западен парк“ получават директна връзка с широкия център и южните части на София, а кварталът ще бъде обслужван от две трамвайни линии с допълващи се маршрути.

От същата дата се възстановява и постоянният маршрут на трамвайна линия №10. Линията отново ще се движи от ж.к. „Западен парк“ през пл. „Възраждане“, пл. „Македония“, пл. „Славейков“ и пл. „Журналист“ до метростанция „Витоша“.

Променят се и разписанията на трамвайни линии №3 и №10, така че да се осигури синхронизирано движение между тях и да се намали времето за изчакване на пътниците. Това е хроничен проблем за мрежата на градския транспорт – част от превозните средства идват на огромни интервали, а често синхрон липсва, така че след голямо чакане идват превозни средства по един и същ маршрут.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

градски транспорт, трамваи, София, Столична община

Още новини по темата

Зам.-кмет на София: Пълното премахване на МОЧА е неправилно
16 Май 2026

София кръщава 20 улици на забележителни българки
12 Май 2026

София разкрива още 1200 паркоместа между блоковете
28 Апр. 2026

Варна иска помощ за боклука от... София
27 Апр. 2026

Чакаш електробуси - получаваш консултант за €360 000
15 Апр. 2026

Започва ударно застрояване на перифериите на София

11 Апр. 2026

Зоните за паркиране в София ще са безплатни 4 дни
08 Апр. 2026

Столична община отчита рекордно малко бездомни кучета
04 Апр. 2026

София чества 147 години като столица на България
03 Апр. 2026

Шоуто с бургаския билет продължи с "финансова корекция" спрямо НАП
31 Март 2026

Столична община въвежда ограничения в движението в София заради мото сезона
27 Март 2026

ВАС спря окончателно поскъпването на синя и зелена зона в София

24 Март 2026

След протест пловдивски автобуси ще се движат "само" на 12 минути
16 Март 2026

Пловдив, XXI век: пътниците черпят, ако автобусът спре на спирката
12 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса