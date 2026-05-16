Зам.-кмет на София: Пълното премахване на МОЧА е неправилно

Казусът "Шишман" ще бъде разглеждан под лупа, заяви Любомир Георгиев

Днес, 12:29
Дискусиите около Паметника на съветската армия продължават.

"Oбщината ще търси широк обществен диалог за бъдещето на пространството в Княжеската градина". Това коментира пред Би Ти Ви зам.-кметът по градско планиране и развитие в София Любомир Георгиев по темата за демонтирания паметник на Съветската армия.

"Това е много чувствителна ситуация и бих желал да постигнем консенсус или поне компромис какво да има на това място", заяви той. Според него още от лятото ще започнат обществени обсъждания и събития за събиране на идеи както за паметника, така и за цялата Княжеска градина. "Не само паметникът, а цялата градина има нужда от обновяване", каза Георгиев. По думите му пълното премахване на следите от паметника не е правилен подход.

"Не работи добре, когато се опиташ да заличиш една памет. По-скоро това създава възможност за избелване на нейните интерпретации", коментира зам.-кметът. "Смятам, че ако го заличим и никаква следа не остане от него, ние си правим лоша услуга", допълни той. По думите му е възможно части от монумента да останат като елемент от бъдещата концепция за пространството. "Може да се окаже, че части от този паметник присъстват там, но не са на пиедестала. Може да се окаже и че нищо от него няма да остане. Не искам да предопределям крайния резултат", каза Георгиев.

Последно, през април т.г. започна демонтаж на строителното скеле, разположено в "Княжеската градина". Действията се наложиха заради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение, по който се плаща по 12 хил. евро месечно, както и за да се обезопаси районът около бившия паметник на Съветската армия. Фигурите от паметника се намират в депо в софийското село Лозен. 

Относно проектите за ново строителство на ул. "Цар Иван Шишман", срещу което граждани вече изразиха неодобрение, зам.-кметът заяви, че те са все още са на много ранен етап и няма издадени разрешения за строеж. По думите му Столичната община ще разглежда внимателно всяка намеса в района заради специфичния характер на улицата. "Това е етап, в който възложителят, собственикът, заявява намерение. Всеки може да го направи и това по никакъв начин не гарантира бъдещото изпълнение на тези проекти", обясни Георгиев.

Той уточни, че към момента става дума единствено за обеми и параметри на застрояване, а не за реални архитектурни проекти. Няма издадено разрешение за строеж, а процедурата тепърва предстои и включва съгласуване с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство. "Шишман е доста специфична улица в София, със свой характер и дори градски фолклор. Затова ще гледаме под лупа нещата", подчерта Георгиев.

