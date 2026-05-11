Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

София кръщава 20 улици на забележителни българки

Сред тях са първата българка, обиколила света и много именити спортисти и учени

12 Май 2026Обновена
Жулиета Шишманова и Леда Милева
Жулиета Шишманова и Леда Милева

София ще почете приноса на 20 от най-успешните български жени. 20 улици в столичния квартал “Левски Г-Зона В” ще носят имената на едно от най-успешните жени учени, спортисти, общественици. 

Предложението се внася от кмета на район “Подуяне” Кристиян Христов и съветници от “Синя София”, ПП-ДБ, “Спаси София”, БСП и “Възраждане”. Улиците, които се предлагат за преименуване, са цифрови, което се допуска само по изключение. 

Списъкът с имената, които ще бъдат дадени на тези улици, е респектиращ. В него попада първата българка, обиколила света - Анка Ламбрева, Ана Хранова, първата жена учен в областта на зоологията, Жулиета Шишманова - легендарен треньор по художествена гимнастика, Леда Милева, редакторката Теодора Пейкова и още редица имена със заслуги за развитието на обществото. В пакета с предложения е и улица, която ще бъде наименована на император Константин и неговата майка Елена. Ето пълният списък, който се очаква да бъде гласуван в четвъртък: 

Ана Хранова - първата жена учен в областта на зоологията и медицинската биология; 

Анка Ламбрева - първата българка, обиколила света;

Бистра Винарова - художничка експресионистка; 

Вера Златарева - общественичка, първата жена-юрист, защитила докторат по право в Софийския университет; 

Вера Мавродинова - една от първите български археоложки със значим принос в археологията; 

Вера Петрунова - феноменална българска спортистка, мултиспортист с универсален талант; 

Емилия Коюмджиева - една от първите жени палеонтолози в България с принос в палеонтологията; 

Жулиета Шишманова - легендарен треньор по художествена гимнастика; 

Констанца Ляпчева - самарянка, видна общественичка, основател на Съюза за закрила на децата в България, дарител; 

Леда Милева - поетеса, преводач, дипломат, сред най-значимите автори за деца в българската литература; 

Люба Огненова - първата жена - подводен археолог и водолаз в България, и една от първите жени в световната подводна археология;

Мара Чуклева - първата българска оперетна певица; 

Пелагия Видинска - водеща дизайнерка на Царство България, която оставя зад себе си цяла епоха в развитието на женската мода; 

Пенка Касабова - педагог и писател, една от първите български детски учителки с висше образование по предучилищно възпитание; 

Радка Калчева - една от първите български климатолози; 

Теодора Пейкова - редактор, общественик, писател, преводач, със заслуги за духовното развитие на българската жена и за формирането на европейския й вкус, пионер на градската култура; 

Д-р Тота Венкова - първата българка дипломиран лекар, която посвещава живота си на децата, бедните и социално слабите; 

Христина Хранова - забележителна акушерка и първата жена морски спасител, наричана „Майка на героите“; 

Юлия Гурковска - Джу - мореплавател, пътешественик, звукорежисьор, общественик; - 

Юлия Малинова - основател и дългогодишен председател на Българския женски съюз, редактор на вестник „Женски глас“, иинициира и участва в множество благотворителни инициативи, на дружествата „Майка“ и „Милосърдие“ и БЧК.


Метростанция "Витиня" става "Бесарабия" 

Очаква се в четвъртък да бъде преименувана и метростанция "Витиня", като новото име стане "Бесарабия". Причината за тази промяна е недоволството на редица граждани, които са се обърнали към своите представители в градски парламент за подредбата на имената на станциите по третата линия на метрото. С решение на съвета те са определени така – „Стадион „Георги Аспарухов“ и непосредствено след нея следва метростанция „Витиня“, заради името на пресечната улица.  Последователността и близостта на името на легенда на българския футбол и името на лобното му място предизвиква остро обществено недоволство. „Редица граждани възприемат подобна последователност като недомислица и липса на нужното уважение към историята и символите на българския футбол както и по отношение на една непрежалима загуба.“, споделя председателят на СОС Цветомир Петров, който е съвносител на предложението заедно с Вили Лилков. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София, българки

Още новини по темата

София разкрива още 1200 паркоместа между блоковете
28 Апр. 2026

Варна иска помощ за боклука от... София
27 Апр. 2026

Започва ударно застрояване на перифериите на София

11 Апр. 2026

Столична община отчита рекордно малко бездомни кучета
04 Апр. 2026

София чества 147 години като столица на България
03 Апр. 2026

Столична община ще гласува придобиването на емблематични сгради и парка "Врана"
11 Март 2026

СОС ще гласува 17 нови паркинга в "Слатина" и "Красно село"
26 Февр. 2026

4 столични зони ще имат за пръв път градски транспорт
21 Февр. 2026

Картите за столичния транспорт най-сетне влизат в телефона
17 Февр. 2026

Защо в София може да простираме на отсрещния балкон
12 Февр. 2026

Скандалът със скритите камери достигна и до София
04 Февр. 2026

София е привлякла рекорден брой туристи през 2025 г.
30 Яну. 2026

Кметът на София обяви трима нови заместници
28 Яну. 2026

Двете деца от пожара в София са в особено тежко състояние

24 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса