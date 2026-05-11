София кръщава 20 улици на забележителни българки

София ще почете приноса на 20 от най-успешните български жени. 20 улици в столичния квартал “Левски Г-Зона В” ще носят имената на едно от най-успешните жени учени, спортисти, общественици.

Предложението се внася от кмета на район “Подуяне” Кристиян Христов и съветници от “Синя София”, ПП-ДБ, “Спаси София”, БСП и “Възраждане”. Улиците, които се предлагат за преименуване, са цифрови, което се допуска само по изключение.

Списъкът с имената, които ще бъдат дадени на тези улици, е респектиращ. В него попада първата българка, обиколила света - Анка Ламбрева, Ана Хранова, първата жена учен в областта на зоологията, Жулиета Шишманова - легендарен треньор по художествена гимнастика, Леда Милева, редакторката Теодора Пейкова и още редица имена със заслуги за развитието на обществото. В пакета с предложения е и улица, която ще бъде наименована на император Константин и неговата майка Елена. Ето пълният списък, който се очаква да бъде гласуван в четвъртък:

Ана Хранова - първата жена учен в областта на зоологията и медицинската биология;

Анка Ламбрева - първата българка, обиколила света;

Бистра Винарова - художничка експресионистка;

Вера Златарева - общественичка, първата жена-юрист, защитила докторат по право в Софийския университет;

Вера Мавродинова - една от първите български археоложки със значим принос в археологията;

Вера Петрунова - феноменална българска спортистка, мултиспортист с универсален талант;

Емилия Коюмджиева - една от първите жени палеонтолози в България с принос в палеонтологията;

Жулиета Шишманова - легендарен треньор по художествена гимнастика;

Констанца Ляпчева - самарянка, видна общественичка, основател на Съюза за закрила на децата в България, дарител;

Леда Милева - поетеса, преводач, дипломат, сред най-значимите автори за деца в българската литература;

Люба Огненова - първата жена - подводен археолог и водолаз в България, и една от първите жени в световната подводна археология;

Мара Чуклева - първата българска оперетна певица;

Пелагия Видинска - водеща дизайнерка на Царство България, която оставя зад себе си цяла епоха в развитието на женската мода;

Пенка Касабова - педагог и писател, една от първите български детски учителки с висше образование по предучилищно възпитание;

Радка Калчева - една от първите български климатолози;

Теодора Пейкова - редактор, общественик, писател, преводач, със заслуги за духовното развитие на българската жена и за формирането на европейския й вкус, пионер на градската култура;

Д-р Тота Венкова - първата българка дипломиран лекар, която посвещава живота си на децата, бедните и социално слабите;

Христина Хранова - забележителна акушерка и първата жена морски спасител, наричана „Майка на героите“;

Юлия Гурковска - Джу - мореплавател, пътешественик, звукорежисьор, общественик; -

Юлия Малинова - основател и дългогодишен председател на Българския женски съюз, редактор на вестник „Женски глас“, иинициира и участва в множество благотворителни инициативи, на дружествата „Майка“ и „Милосърдие“ и БЧК.



Метростанция "Витиня" става "Бесарабия"

Очаква се в четвъртък да бъде преименувана и метростанция "Витиня", като новото име стане "Бесарабия". Причината за тази промяна е недоволството на редица граждани, които са се обърнали към своите представители в градски парламент за подредбата на имената на станциите по третата линия на метрото. С решение на съвета те са определени така – „Стадион „Георги Аспарухов“ и непосредствено след нея следва метростанция „Витиня“, заради името на пресечната улица. Последователността и близостта на името на легенда на българския футбол и името на лобното му място предизвиква остро обществено недоволство. „Редица граждани възприемат подобна последователност като недомислица и липса на нужното уважение към историята и символите на българския футбол както и по отношение на една непрежалима загуба.“, споделя председателят на СОС Цветомир Петров, който е съвносител на предложението заедно с Вили Лилков.