Радев обеща в понеделник мерки срещу растящите цени

Още в понеделник кабинетът "Радев" ще внесе в парламента своите законодателни предложения за справяне с растящите цени. Също тогава ще предложи и промени в Закона за съдебната власт, което трябва да предшества процедурата по обновление на Висшия съдебен съвет. "Иначе ще получим повече от същото", заяви Румен Радев от парламентарната трибуна преди клетвата на новото правителство.

По-късно при приемането на властта в Министерски съвет от служебното правителство новият премиер Румен Радев даде повече разяснения пред журналистите какви мерки смята да предложи за овладяване на инфлацията.

"Няма да налагаме тавани на цените, но ще използваме всички инструменти на пазарната икономиката за изсветляване на процесите на ценообразуване и да засилим въздействието срещу хората, които нарушават нормалната конкуренция. Ще предложим много по-завишени санкции, по-всеобхватни механизми за контрол", обясни Радев.

За целта ще се внесат предложения за промяна в Закона за защита на конкуренцията, както и в законите за НАП и КЗП.

Радев добави също, че ще има законови промени, които да доведат до скъсяване на веригата на доставки и до засилване на кооперирането на българските производители, така че да имат по-бърз и лесен достъп до пазара, а също до общински и държавни тържища. "Ще направим всичко възможно да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги, които го карат да продава почти на себестойност", добави Радев.

Като трети приоритет той очерта в Народното събрание предприемането на мерки за спасяване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. За тази цел ПБ ще използва внесени вече законопроекти, тъй като сроковете са изключително кратки, но ще внася и собствени предложения.

По отношение на държавния бюджет бившият президент обяви като задача да "сложим край на волунтаризма и експериментите" с публичните финанси. Според него трябва да се работи за намаляване на дефицита и дълга, но без да се налагат нови данъци.

Конкретни мерки за това ще се предприемат, едва след като новите управляващи извършат детайлен анализ на финансовото положение на страната и на скрития дефицит, който според Радев им се прехвърля от предните управления. Едва тогава, обясни той, ще могат да кажат колко и какъв дълг ще теглят, и какво преструктуриране и ограничаване на бюджетни разходи ще направят.

Според него страната не може да си позволи бързо да съкрати администрацията в момент, в който "проблемите чукат на вратата", тъй като това би създало проблеми при изпълнението на нейните функции.

Радев заяви, че с вота си на изборите на 19 април гражданите са сложили край на политическата криза, върнали са легитимността на Народното събрание и са му позволили да действа бързо и ефективно. Той наблегна, че занапред ще е необходимо ефективно взаимодействие между правителството и парламента, за да се преодолеят проблемите.

Той обеща, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията - на нейния опит, преценка, критика, алтернативни предложения. Но предупреди, че ще запази скептицизма си за качеството на законодателството, което опозицията предлага, предвид промените в Конституцията от 2023 г., които не одобрява. "Ако свръхактивността на опозицията цели да отклони вниманието на Народното събрание от важните за обществото въпроси, трябва да внимаваме дали тези предложения са прозрачни, целесъобразни и доколко ефективни", смята Радев.

По-рано сутринта той коментира отказа на мнозинството да подкрепи създаването на временна комисия за доходите на лидера на ДПС Делян Пеевски. "Работата на парламента не е да разследва, а да направи така, че контролните органи да си вършат работата. Не може парламентът да става в арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев. Парламентът има по-важни задачи - за цени, за бюджет, за ПВУ. Те искат да убият енергията на парламента", каза Радев пред журналисти.