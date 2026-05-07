ПБ обещава "бързи решения за Пеевски"

Бързи решения на бъдещото правителство по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски - това обещават от парламентарната група на ПБ. В този дух говори зам.-шефът й Слави Василев пред парламентарните журналисти.

"Знаем като бъдещи управляващи, че Министерският съвет много бързо ще вземе решенията по отношение на г-н Пеевски, неговата охрана и всичко, което касае вълненията и интересите на обществото за тази митична фигура", обяви Василев. Той добави, че са влезли в парламента със заявката за "борба с олигархията" и сега "нагласата и волята на ПБ е да разглобим този модел на управление".

Но докато не се сформира правителството (гласуването на състава му се очаква още утре - бел.а.) групата на ПБ няма да прибързва с решенията, обясни Василев. Той каза това в контекста на отказа на мнозинството да подкрепи както създаването на анкетна комисия, която да проучи доходите на Пеевски, така и нежеланието му да приеме отделни законови промени за неговата държавна охрана. И увери, че не били верни твърдения в публичното пространство, че "сме тръгнали с Пеевски".

Според Василев ПБ ще работи така, че Народното събрание "да не се превръща в говорилня". В тази връзка, депутатът инструктира журналистите, че когато говори пред тях, ще посочва няколко човека, на които да даде думата да задават въпроси, за да "има някакъв ред". "Този ред, който обещахме на нашите избиратели, ще гледаме да го въведем и тук", обясни той подхода си.

Изявлението на Василев предизвика скептицизъм в опозицията. "Е, как точно ще стане тази работа - Министерски съвет да приеме решение за имущественото състояние на един депутат и законно ли е придобито то, и каква правова стойност и пред кого би имало такова "решение"?!", написа във Фейсбук депутатът от ПП Велислав Величков.

Без анкетни комисии

Тази сутрин парламентарната група на ПБ се въздържа по предложенията да бъдат включени в дневния ред на Народното събрание предложения за създаване на две анкетни комисии. Първото дойде от ДБ , която искаше да се проучат "несъответствия между официално декларирано имуществено състояние и фактически стандарт на живот на Делян Пеевски"; второто направи ДПС , което настояваше комисия да се занимае с "нерегламентирано влияние върху политическите процеси от кръга Капитал".

В пленарната зала коалицията на Румен Радев не коментира гласуването си по двете предложения. След това в кулоарите шефът на групата на ПБ Петър Витанов заяви, че всяко предложение за анкетна комисия "не е нищо повече от пиар".

"Народното събрание не е разследващ орган. Ще се заложи на закона. Ние караме по нашия дневен ред и съвсем скоро ще видите резултати" , обясни той. На журналистически въпрос дали Делян Пеевски е част от олигархията, Витанов възкликна: "Разбира се, че е част, как да не е част?!"

От ДБ коментираха, че парламентът е бил "избран с мандат да демонтира модела на завладяната държава, олицетворяван от Пеевски и Борисов". "Защото в противен случай някой друг ще се настани на брокерското място на Пеевски", написа Божидар Божанов от ДБ във Фейсбук.

Без законови промени за охраната на Пеевски

Казусът с държавната охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски, който дълго занимаваше предния парламент , няма да бъде решаван със специални законови промени. Този въпрос всъщност беше само част от дълга декларация на групата, прочетена от депутата Антон Кутев, която очерта подхода и намеренията на ПБ.

Кутев започна с това, че гражданите са избрали коалицията на Радев, за да "изпълнява държавата задълженията си по обществения договор". Той направи дълга поредица от заявки как ПБ смята да направи това, включително като "спрем систематичното ограбване на страната ни от свои и чужди мръсници ... да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, откъдето систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет".

После посочи, че властта ще действа без "извънредно законодателство или с драконовски полицейски мерки". "Ние няма да променяме закони, за да решаваме частни случаи", декларира Кутев. Тук посочи, че държавната охрана се назначава по определен ред и трябва да се сваля по този ред от легитимните органи, които ПБ щяла да застави да работят в интерес на гражданите - теза, която е представял и преди .

"Ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждават институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание не сваля охраната на когото и да било", допълни депутатът.

"Музеят на сглобката" стана читалня

Когато представи декларацията на ПБ, Кутев обяви, че други политици "нечистоплътно подклаждат съмнения" за бъдещата употреба на прословутия кабинет 222А в парламента, който доскоро се използваше от Делян Пеевски. В него се правеха прословутите снимки на лидера на ДПС под националния герб. От ПП и ДБ искаха да го изгонят от там, а Пеевски реагира като го направи "музей на сглобката", в който лично водеше посетители.

Според Кутев сега тази зала "няма да бъде използвана за лъскане на личното его на надценили се партийни величия", а щяла да се превърне в "нещо като читалня или музей, за да напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден има опасност да загубят утрешния".

Вечерта от ПБ разпространиха съобщение, в което обявиха, че въпросният кабинет вече ще бъде читалня за ползвателите на парламентарната библиотека. "Каним всички заинтересовани от юридическата литература да развият своите познания в новообособеното помещение. Възможни са фотосесии под герба и знамената, които вече не пораждат задкулисни ангажименти", казват от мнозинството. Като пример председателят на парламента Михаела Доцова се е снимала под герба в залата.

