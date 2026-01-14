Обрат: ИТН спасиха охраната от НСО на Борисов и Пеевски

В гласуване и прегласуване парламентът първо реши да свали охраната от НСО на лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, а след 30 минути гласува да я запази благодарение на рязка промяна във вота на ИТН.

На първо четене и почти без дебат парламентът прие промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), чиято цел бе единствено председателят на Народното събрание, премиерът и президентът да използват лична охрана от НСО. Законът беше внесен от ПП-ДБ, а главната му цел беше свалянето на охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на санкционирания за корупция водач на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Законопроектът беше подкрепен от ПП-ДБ, "Възраждане", четирима от БСП и депутатите на ИТН, АПС и МЕЧ.

От ПП-ДБ поискаха законопроектът да се гласува веднага и на второ четене, с което да бъде окончателно приет, но водещият заседанието Костадин Ангелов заяви, че по време на краткия дебат "Възраждане" са поискали да се направят промени между първо и второ четене, заради което няма как законът да се приеме веднага.

От ДПС-Ново начало обаче поискаха 15 минути почивка, а след възобновяването на заседанието и поискано прегласуване ИТН рязко смениха позицията си, като всички гласуваха "въздържал се". В гласуването на БСП също имаше внезапна промяна. При първото гласуване четирима депутати гласуваха "за", а 8 се въздържаха. При прегласуването трима подкрепиха закона, а 11 се въздържаха. Бившият председател на парламента Наталия Киселова единствена от БСП не промени отрицателния си вот и при прегласуването. По думите ѝ в законопроекта трябва да се обърне внимание на "начина, по който се преценява застрашеността на едно лице, а не да се премахва възможността значими за държавата народни представители, и това важи най-вече за опозицията, да бъдат охранявани".

Единият от съпредседателите в ПП-ДБ Божидар Божанов заяви ядосано от парламентарната трибуна, че "Пеевски започва да натиска, да мачка, да звъни на главни прокурори и други хора, и накрая се обръща гласуването на ИТН, за да се запази охраната на Борисов и Пеевски". "Да видят българските граждани какви зависими хора има в парламента и да направят така, че да няма такива в следващия парламент", призова Божанов. От "Възраждане" и МЕЧ също поискаха обяснение какво е наложило промяна във вота на ИТН.

"След като си запазиха охраната, сега ще премахнат и машинното гласуване, за да си купят изборите и си гарантират мнозинство за следващия парламент", написа другият съпредседател в ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Зам.-шефът на ИТН Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ за развоя на събитията. По думите му, от обединението са поискали законопроектът да се гласува още днес на второ четене, без да е имало гласуване в парламентарната комисия. "Ако не бяхте поискали да се гледа на второ четене, ние щяхме да гласуваме, както гласувахме първия път", каза Йорданов.

За какво е законопроектът?

Законопроектът бе приет на първо четене в края на годината в парламентарната комисия по вътрешна сигурност. Според вносителите, Националната служба за охрана трябва да е фокусирана върху лицата, които заемат висши държавни длъжности като президент, премиер, председател на парламента. Случаите на застрашеност на лицата, които не заемат такива длъжности, трябва да бъде поета от МВР и по-конкретно от главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма". За отбелязване е, че и към момента тази дирекция осигурява охрана на държавни служители при наличие на конкретна заплаха за тях във връзка с техните функции. Поради тази причина, казват вносителите, се предлага отмяна на две от основанията за използване на охрана от НСО, а именно за народните представители и за други лица, за които се прави преценка, че са важни за националната сигурност.

С предлаганите изменения се цели НСО да се върне към първоначалното ѝ предназначение - охрана на ограничен кръг от лица, заемащи висши държавни длъжности при ясни и публично защитими критерии, без възможност за политическо или неформално влияние върху това кой ползва ресурсите на службата.