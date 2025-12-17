Пеевски направи "Музей на сглобката"

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски покани парламентарните журналисти в "митичния" си кабинет, за да разгледат "Музея на сглобката".

Там журналистите видяха кадри от пленарната зала от приемането на Конституцията, общи законопроекти с подписите на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, съвместни брифинги на Делян Пеевски с ПП-ДБ и големи макети с бившите и настоящи председатели на обединението Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов с поставени пред тях чаши с кафе, препратка към изказването на Пеевски за "мазното турско кафе". По едно време зазвучаха и записи с изказвания на представители на ПП-ДБ. Пеевски заяви, че ДПС никога не се е отричало от "сглобката". Не стана ясно защо е нарекъл сбирката си "музей" и защо "музеят" е в кабинета му, който е с твърде ограничен достъп.

"Добър ден, колеги, в Музея на сглобката – в сглобката, която не е съществувала според тях", каза Пеевски, посрещайки "гостите". И повтори познати внушения: "ДПС направи в сглобката много хубави неща. Управлявахме заедно с ГЕРБ и ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в кабинета ми и в кабинета на г-н Борисов. Истината е, че те забравиха всичко", заяви Пеевски. "Техните избиратели трябва да знаят, че тези хора девет месеца бяха всеки ден с ДПС", каза Пеевски. И допълни, че споровете трябва да се решават на политическия терен, а "а не на терена на битките, шамарите, юмруците". Акцентът за "юмруците" удиви журналистите - тъй като в последните седмици именно депутати от ДПС-НН участваха в сцени на недопустима агресия - и словесна, и физическа.

Пеевски се извини, че партията му "може би е проявила агресия на базата на тяхната агресия (на ПП-ДБ - б.а.)".