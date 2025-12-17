Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пеевски направи "Музей на сглобката"

Управлявахме заедно с ГЕРБ и ПП-ДБ, всеки ден тези хора бяха в кабинета ми, заяви лидерът на ДПС-НН

Днес, 10:20
"Музеят на сглобката"
БГНЕС
"Музеят на сглобката"

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски покани парламентарните журналисти в "митичния" си кабинет, за да  разгледат "Музея на сглобката".

Там журналистите видяха кадри от пленарната зала от приемането на Конституцията, общи законопроекти с подписите на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, съвместни брифинги на Делян Пеевски с ПП-ДБ и големи макети с бившите и настоящи председатели на обединението Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов с поставени пред тях чаши с кафе, препратка към изказването на Пеевски за "мазното турско кафе". По едно време зазвучаха и записи с изказвания на представители на ПП-ДБ. Пеевски заяви, че ДПС никога не се е отричало от "сглобката". Не стана ясно защо е нарекъл сбирката си "музей" и защо "музеят" е в кабинета му, който е с твърде ограничен достъп. 

"Добър ден, колеги, в Музея на сглобката – в сглобката, която не е съществувала според тях", каза Пеевски, посрещайки "гостите". И повтори познати внушения: "ДПС направи в сглобката много хубави неща. Управлявахме заедно с ГЕРБ и ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в кабинета ми и в кабинета на г-н Борисов. Истината е, че те забравиха всичко", заяви Пеевски. "Техните избиратели трябва да знаят, че тези хора девет месеца бяха всеки ден с ДПС", каза Пеевски. И допълни, че споровете трябва да се решават на политическия терен, а "а не на терена на битките, шамарите, юмруците".  Акцентът за "юмруците" удиви журналистите - тъй като в последните седмици именно депутати от ДПС-НН участваха в сцени на недопустима агресия - и словесна, и физическа. 

Пеевски се извини, че партията му "може би е проявила агресия на базата на тяхната агресия (на ПП-ДБ - б.а.)".

 

БГНЕС
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Делян Пеевски, сглобка

Още новини по темата

"Демократична България" иска забрана НСО да охранява Пеевски
10 Дек. 2025

Български турци обръщат гръб на Пеевски
10 Дек. 2025

Пеевски се скри от собствените си "контрапротести"
09 Дек. 2025

Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
08 Дек. 2025

Пеевски насрочи контрапротести

07 Дек. 2025

Борисов поглежда към аварийния изход
05 Дек. 2025

Борисов тества дружбата с Пеевски

05 Дек. 2025

Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

05 Дек. 2025

Ивайло Мирчев: Пеевски гласува БТР-и за Украйна, за да излезе от "Магнитски"
04 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

Мирчев и Пеевски стигнаха до физически сблъсък в НС
03 Дек. 2025

Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
02 Дек. 2025

Слави Трифонов отива на съд заради Фейсбук статус
28 Ноем. 2025

Пеевски заплашва с ежедневна блокада на парламента

27 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ