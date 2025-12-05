Борисов тества дружбата с Пеевски

По интересен начин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще тества дружбата си със санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

В кулоарите на парламента герберският водач заяви, че вече са събрани подписи за закриване на комисията "Сорос", която беше гласувана наскоро по желание на Пеевски. "Днес ще направя тест, за да видим дали работим заедно (с Пеевски, б.а) - входираме решение да закрием комисията "Сорос". Аз съм се подписал първи", каза Борисов. Изказването му беше провокирано от няколко журналистически въпроса какви са отношенията му със санкционирания за корупция партиен лидер и дали работят заедно.

Барисов припомни, че ГЕРБ винаги са били против тази комисия и обвини ПП-ДБ, че минаването ѝ в пленарната зала се е случило заради тях. "От ПП-ДБ ги нямаше 17 души и комисията мина с няколко гласа. Предишните пъти ние я блокирахме. Затова внасяме искане да бъде закрита", каза Борисов.

Накрая се скара на парламентарните журналисти, че "тази мантра Борисов-Пеевски трябва да изчезне". "Аз отговарям за ГЕРБ. Когато всички казваха, че Борисов трябва да лидира процеса, ние събрахме едно малцинство, в което присъединихме АПС и направихме правителство. Когато АПС излезе, Пеевски дойде без постове и подкрепи. Ако сега иска да подкрепи правителството (на предстоящия вот на недоверие - б.а.), ще видим", каза Борисов.

В началото на ноември Делян Пеевски обяви война на баща и син Сорос. С гласовете на ДПС-Ново начало, "Възраждане", БСП, МЕЧ, "Величие" и нечленуващите в парламентарни групи депутати се създаде временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Алексндър Сорос и техните фондации на територията на страната, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации.

В мотивите на проекта на решение на ГЕРБ се казва, че "народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган".

"Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици", се казва в проекта на решението.