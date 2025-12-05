Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Борисов тества дружбата с Пеевски

ГЕРБ внасят предложение за закриването на комисията "Сорос"

05 Дек. 2025Обновена
Бойко Борисов и Делян Пеевски
Фейсбук/ГЕРБ
Бойко Борисов и Делян Пеевски

По интересен начин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще тества дружбата си със санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. 

В кулоарите на парламента герберският водач заяви, че вече са събрани подписи за закриване на комисията "Сорос", която беше гласувана наскоро по желание на Пеевски. "Днес ще направя тест, за да видим дали работим заедно (с Пеевски, б.а) - входираме решение да закрием комисията "Сорос". Аз съм се подписал първи", каза Борисов. Изказването му беше провокирано от няколко журналистически въпроса какви са отношенията му със санкционирания за корупция партиен лидер и дали работят заедно.

Барисов припомни, че ГЕРБ винаги са били против тази комисия и обвини ПП-ДБ, че минаването ѝ в пленарната зала се е случило заради тях. "От ПП-ДБ ги нямаше 17 души и комисията мина с няколко гласа. Предишните пъти ние я блокирахме. Затова внасяме искане да бъде закрита", каза Борисов. 

Накрая се скара  на парламентарните журналисти, че "тази мантра Борисов-Пеевски трябва да изчезне". "Аз отговарям за ГЕРБ. Когато всички казваха, че Борисов трябва да лидира процеса, ние събрахме едно малцинство, в което присъединихме АПС и направихме правителство. Когато АПС излезе, Пеевски дойде без постове и подкрепи. Ако сега иска да подкрепи правителството (на предстоящия вот на недоверие - б.а.), ще видим", каза Борисов.

В началото на ноември Делян Пеевски обяви война на баща и син Сорос. С гласовете на ДПС-Ново начало, "Възраждане", БСП, МЕЧ, "Величие" и нечленуващите в парламентарни групи депутати се създаде временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Алексндър Сорос и техните фондации на територията на страната, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации. 

В мотивите на проекта на решение на ГЕРБ се казва, че "народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган".

"Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици", се казва в проекта на решението.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Джордж Сорос, Александър Сорос, Делян Пеевски, ДПС-Ново начало

Още новини по темата

Борисов поглежда към аварийния изход
05 Дек. 2025

Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

05 Дек. 2025

Ивайло Мирчев: Пеевски гласува БТР-и за Украйна, за да излезе от "Магнитски"
04 Дек. 2025

Цял ден политиците се състезаваха с циркове за пред Gen Z
03 Дек. 2025

Мирчев и Пеевски стигнаха до физически сблъсък в НС
03 Дек. 2025

Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
02 Дек. 2025

Слави Трифонов отива на съд заради Фейсбук статус
28 Ноем. 2025

Пеевски заплашва с ежедневна блокада на парламента

27 Ноем. 2025

Кметицата на Дулово пристана на "Ново начало"
21 Ноем. 2025

Доган захвърли шанса си за ново начало
18 Ноем. 2025

Депутат на Пеевски е осъден и на втора инстанция по дело за корупция
08 Ноем. 2025

Британското посолство направи за смях Борисов за Пеевски

05 Ноем. 2025

Пеевски поде война срещу баща и син Сорос
05 Ноем. 2025

Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
04 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?