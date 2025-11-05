Пеевски поде война срещу баща и син Сорос

С гласовете на ДПС-Ново начало, "Възраждане", БСП, МЕЧ, "Величие" и нечленуващите в парламентарни групи депутати се създаде временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Алексндър Сорос и техните фондации на територията на страната, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации.

Животът на комисията ще трае три месеца и ще обхване свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

За отбелязване е, че комисията беше приета, въпреки че ГЕРБ гласуваха "против". Освен това комисията остана без председател, след като предложението да бъде оглавена от Ангел Янчев от "Възраждане" не беше прието. По всяка вероятност председателите ще се ротират за всяко заседание, каквато е практиката напоследък.

Вносители на предложението за разследване на дейността на Сорос са депутати от ДПС-Ново начало. Лидерът на партията, санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, не пропуска да вземе на мушка баща и син Сорос и "соросоидите", когато се озове пред парламентарни журналисти. Пеевски твърди, че представители на тази мрежа са се опитали да попречат България да получи 6 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Според лидера на ДПС-НН те "безскрупулно, алчно и корумпирано, налагат дезинформация и цензура и от близо три десетилетия манипулират обществото чрез зависими медии".

Комисия ще разгледа и анализира документи, ще изслуша представители на службите, както и физически лица или представители на юридически лица, които могат да допринесат за изясняване на обстоятелствата, свързани с дейността на Сорос.

В мотивите на вносителите се казва, че съгласно публичната информация, чрез "Институт Отворено общество - София" в България е създадена мрежа от свързани помежду си лица. Те, освен в неправителствения сектор, постепенно са "инфилтрирани в администрацията, в образователни институции, в политически партии, в съдебната власт, в медиите, в бизнес структури и в органите на държавната власт, което създава условия както за явно, така и за скрито влияние върху основните общественополитически и икономически процеси в страната". Целта, смятат от ДПС-НН, е "пълно овладяване и подчиняване на българската икономика, на българското образование и на българските институции, на държавната власт и на цялото българско общество".

Хората на Делян Пеевски изтъкват, че държавните институции в САЩ също отчитат крайно негативното влияние на фондациите на Сорос, както в международен план, така и на територията на САЩ. По думите им лично президентът Доналд Тръмп призовал през август тази година Джордж Сорос и сина му Александър Сорос да бъдат обвинени и съдени, определяйки ги като "безумци" и "психопати", които нанасят големи щети и "разкъсват Америка, без да й дават дори шанс да диша и да бъде свободна“.

"Съществуването на такива мрежи и влияния на територията на България поставя под съмнение независимостта на редица институции и процеси, което изисква спешна и задълбочена проверка. Създаването на временна комисия би било важен и необходим инструмент за изясняване на всички обстоятелства около дейността на Джордж и Александър Сорос, както и за гарантиране, че интересите на българските граждани и суверенитетът на страната не са застрашени от външни влияния, дейността и обкръжението на олигарха Иво Прокопиев", твърдят от ДПС-Ново начало.

"Тази комисия касае по-голямата част от прехода", каза от парламентарната трибуна Йордан Цонев от ДПС-НН. Според него "мнозина съдби са били променени, личности с характер са били очернени в хода на действие на тази мрежа", като се назова поименно въпросните очернени личности. "Най-голямата вреда обаче беше не толкова в политиката, колкото в обществения и културни живот. Да не говорим за културата, където един писател го засипват с награди. Това е пътят към изчистване на българския политически и обществен живот", каза Цонев.

"Възраждане", които също се изказват негативно за дейността на Сорос, прегърнаха идеята за създаване на комисията, защото "засяга националната сигурност". От ИТН пък заявиха, че вследствие на изготвения доклад, ако има доказателства за престъпления, извършени от институции, свързани със Сорос, то те трябва да бъдат сигнализирани на съответните органи.