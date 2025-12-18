Комисия в НС прие да падне охраната на Борисов и Пеевски

На извънредното заседание на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с пълно единодушие се гласува на първо четене свалянето на охраната от НСО на лидера на ДПС Ново-начало Делян Пеевски, както и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Ако законопроектът мине и на второ четене в комисията, а след това на две четения в пленарната зала, нито един депутат няма да има право да ползва охрана от НСО. Тази привилегия ще остане само за първите в държавата - премиер, президент и председател на Народното събрание.

На заседанието присъстваха шефът на НСО Емил Тонев и началникът на сектор "Правно осигуряване" в НСО Емил Кожухаров.

Още в началото на заседанието председателят на комисията Маноил Манев (ГЕРБ) заяви, че ГЕРБ ще подкрепят на първо четене Закона за Националната служба за охрана, за да може "всяка истина, била и класифицирана, да излезе наяве". Той уточни, че "правенето на закон за човек не е добре, нито когато е в негова полза, нито когато е в негова вреда". Манев обаче се ограничи да говори само за лидера на партията Бойко Борисов, като заяви, че неговата охрана не е, "защото иска или не иска, а заради обстоятелства, които са известни само на службата за охрана".

"Възраждане" също заявиха, че ще подкрепят "духа на закона", но отправиха сериозни критики към предложенията и заподозряха, че се прави с "предизборна цел". ДПС-НН не се изказаха.

Божидар Божанов (ПП-ДБ) каза, че законът не засяга един човек, а адресира един модел. Според него чрез класифицираната информация не трябва да се осигуряват привилегии. Законопроектът предлага да падне охраната на всички народни представители и да остане за първите в държавата - премиер, президент, председател на НС.

По-рано днес, след като стана ясно, че Делян Пеевски е освободил досегашния си кабинет, който превърна в "Музей на сглобката", от ПП-ДБ ще поискат и сваляне на охраната му. След това в Народното събрание лидерът на ДПС-НН каза, че ще свика шефовете на ДАНС, НСО и МВР, за да се реши дали все още има нужда от охрана. Не стана ясно какъв е резултатът от тази среща. "Ние държава ли сме?! Темите на държавата не са кабинетът на Пеевски, не са охраната на Пеевски или Борисов. Темите на държавата са спекулата, цените на стоките и услугите, заплатите на хората. Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев. Ние го спасихме с петте процента (има предвид поправката в удължителния закон за вдигане на бюджетните заплати с 5% от 2026 г.), защото разбрахме какви бели са направили тези момчета, но го направихме заради хората", посочи той.

През август 2023-та година НСО осигури охрана на петима български политици заради заплаха от чужди служби, свързани с Русия. Това бяха лидерите на ПП и ДБ Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на ДПС Делян Пеевски. С охрана останаха само Борисов и Пеевски, твърдят от ПП-ДБ. Христо Иванов никога не се е възползвал от охрана и кола, заявиха от ДБ.

Бившият вътрешен министър от кабинета на Кирил Пеков Бойко Рашков попита дали има писмо, което твърди, че Пеевски е застрашен, за да "има такава свита". Шефът на НСО Емил Тонев отговори утвърдително, но нямаше как да даде подробности, тъй като в такъв случай заседанието трябваше да стане закрито.