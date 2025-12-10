"Демократична България" иска забрана НСО да охранява Пеевски

С промени в закона за НСО "Демократична България" искат да се забрани на службата за охрана да пази санкционирания за корупция партиен лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Според ДБ хора на НСО могат да охраняват само председателя на парламента, но не и обикновени депутати.

"Призоваваме това да бъде придвижено максимално бързо в комисии и в пленарна зала. Ако не се случи, между първо и второ четене на бюджета, ще го предложим отново, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена", каза съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той изтъкна, че в момента освен от НСО Пеевски е пазен от баретите и от Специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. "На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край", каза той и допълни, че Пеевски се е сдобил със солидната охрана заради фалшив сигнал, че отряд на руското ГРУ е влязъл в България да го отстрани.

Освен това от "Демократична България" внасят изменения в закона за мерките срещу изпирането на пари, така че санкциите по глобалния закон за корупция "Магнитски" да се прилагат спрямо Пеевски.