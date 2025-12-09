Медия без
Отряд "Кобра" търси в "Люлин" кой финансира провокаторите

Столична община огражда част от Ларгото преди протеста в София утре

09 Дек. 2025Обновена
Проверени са 10 финансови къщи, в които е имало 43-ма служители. От тях 34-ма са криминално проявени.

Полицейска акция проведе отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин" и на още няколко места в София, съобщиха "Нова тв" и БНТ. Проверени са офиси на фирми за бързи кредити и заложни къщи. Акцията е по съмнения за финансиране на случаите на вандализъм след протеста от 1 декември.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че са проверени 10 финансови къщи, в които е имало 43-ма служители. От тях 34-ма са криминално проявени, посочи Николов.

"Получихме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират хора, клиенти на такива къщи, срещу малка финансова облага или опрощаване на дългове, да вършат действия. Моят анализ е, че тези финансови къщи, които сме селектирали, генерират една престъпност", заяви комисар Николов на брифинг пред сградата на МВР в София.

"Работещите в тези къщи като събирачи на дългове често използват физическа сила, за да си съберат вземанията", допълни той.

Операцията е докладвана на вътрешния министър и на главния секретар на МВР. Главен комисар Николов я определи като успешна, макар да няма нито един задържан.

"Селектирахме лица, които считаме за организатори на групи за утрешния протест. Силно се надявам да сме ги възпрели, за да не достигнат до протеста", каза Николов.

По време на безредиците след протеста бяха задържани 71 души, 14 бяха обвинени за хулиганство, а за петима прокуратурата поиска и получи "постоянно задържане под стража".

Кои са "Кобра"?

Отряд "Кобра" е специализирано полицейско звено в рамките на структурата на Столичната дирекция на вътрешните работи към МВР.

Основната функция на отряд "Кобра" е да осъществява специализирани полицейски операции на територията на София и региона. Те се използват за задържане на особено опасни престъпници, в акции срещу организираната престъпност, финансови измами, незаконна търговия и други.

“Кобра” могат да бъдат ангажирани и с охранителни дейности при събития с висок риск.

 

На общинско ниво

Същевременно от Столична община решиха спешно да обезопасят част от Ларгото заради начупена настилка. Официалното обяснение е свързано с протестите в София - плочките са съсипани от протестиращите и трябва да се огради, за да няма инциденти на демонстрацията в сряда.

Регионалният исторически музей - София, който стопанисва обекта, вече е възложил обследване и техническа експертиза на носещата конструкция на екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия, съобщи БГНЕС.

Настилките около куполите на Ларгото са изпочупени отдавна - те са проектирани и изпълнени на принципа на окачения под - положени са първо стоманени плочи, после върху тях има специална настилка с пластмасови крачета, а върху нея са наредени плочките. 

Ларгото бе открито през 2016 г. по времето на мандата на Йорданка Фандъкова като столичен кмет. 

