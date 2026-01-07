Медия без
Протестиращи в Иран поеха контрол над два града

Днес, 14:14
Хора минават покрай стенопис, изобразяващ върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей и покойния ирански лидер аятолах Рухолах Хомейни, на улица в Техеран. Иран е изправен пред вълна от антиправителствени протести на фона на задълбочаваща се икономическа криза, подхранвана от растящите цени на основни стоки и рязък спад на националната валута, причинени от регионалното напрежение с Израел и САЩ, както и от дългогодишните санкции на САЩ и ЕС.
Хора минават покрай стенопис, изобразяващ върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей и покойния ирански лидер аятолах Рухолах Хомейни, на улица в Техеран. Иран е изправен пред вълна от антиправителствени протести на фона на задълбочаваща се икономическа криза, подхранвана от растящите цени на основни стоки и рязък спад на националната валута, причинени от регионалното напрежение с Израел и САЩ, както и от дългогодишните санкции на САЩ и ЕС.

Протестиращи в Иран срещу режима на аятоласите са поели контрол над два града в провинция Илам, която граничи с Ирак. „Днес се случи важно събитие в два града в западен Иран, които на практика преминаха под контрола на протестиращите, а хората празнуват по улиците“, заяви в интервю за Fox News членът на комисията по външни работи на Националния съвет за съпротива на Иран (НСРИ) Али Сафави. Той уточни, че става дума за Абданан и Малекшахи.

Абданан е административен център на окръг Абданан. Според последното официално преброяване от 2016 г. населението е 23 946 души. Малекшахи често наричан и Аркаваз е главният град на окръг Малекшахи в провинция Илам. По данни от 2016 г. населението е 11 977 души.

Президентът на Националния съвет за правата на човека на Иран Марям Раджави също изрази в социалната мрежа X признателност към протестиращите в Абданан и Малекшахи за това, че са „принудили силите за сигурност на режима да отстъпят“.

От своя страна иранската агенция Tasnim опроверга твърденията, че протестиращите са установили контрол над Абданан. Според нейната версия в града е имало протестна акция, но тя бързо е приключила. Безредиците са били започнати от малка група, която е нападнала държавни учреждения и банки, разбивала е магазини, изгаряла документи и чупела светофари. Безредиците са били овладени след намесата на силите за сигурност, които са използвали сълзотворен газ. След това протестиращите са се разпръснали в околните улички, а контролът над централните улици е преминал към силите за сигурност, твърди Tasnim.

 

 

 

 

