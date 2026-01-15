Медия без
Тръмп: Иран спира екзекуциите

Днес, 08:37
Доналд Тръмп
EPA/BGNES
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви в изказване в Овалния кабинет, че САЩ са били уведомени, че „убийствата в Иран спират“, съобщи NBC News. 

„Спряно е. Спира се и няма планове за екзекуции – нито за една, нито за повече. Така ми беше съобщено и надежден източник ще провери това. Сигурен съм, че ако се случи, всички ще бъдем много разстроени“, каза Тръмп по време на подписване на закон, свързан с млякото в училищата.

Той продължи: „Няма да има екзекуция – нещо, за което много хора говореха през последните няколко дни. Днешният ден трябваше да бъде денят на екзекуцията.“

Според американски и правозащитни организации вчера Иран смяташе да екзекутира първия човек, участвал в националните протести – 26-годишния Ирфан Солтани.

Тръмп беше предупредил, че САЩ ще предприемат „много силни действия“ срещу Иран, ако той продължи с екзекуциите, макар и да не уточни какво точно би включвало това. Очакваше се американските удари да бъдат миналата нощ. През това време Иран е пратил сигнал, че няма да има екзекуции. 

Пред "Ройтерс" Доналд Тръмп заяви, че иранският опозиционен деец Реза Пахлави „изглежда много приятен“, но изрази съмнение дали Пахлави би могъл да събере достатъчна подкрепа в самия Иран, за да поеме в крайна сметка властта. Пахлави продължава да призовава от САЩ протестиращите в Иран да не униват и че всеки момент ще се появи там. 

В ексклузивно интервю за "Ройтерс" в Овалния кабинет Тръмп каза, че съществува възможност духовното управление на Иран да се срине

САЩ изпратиха самолетоносачна ударна група в Близкия изток след заплахите на Тръмп да нанесе удар по Иран.

Съединените щати са решили да прехвърлят самолетоносачна ударна група от Южнокитайско море в Близкия изток на фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе по Иран „удари, каквито не са били виждани досега“, съобщи NewsNation, позовавайки се на информиран източник. По думите му, водещият кораб на насочващата се към региона военноморска група е самолетоносачът USS Abraham Lincoln. Корабите, включително една подводница, трябва да пристигнат на мястото на предназначение приблизително след седмица. Същевременно те ще се намират в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ, което обхваща 21 държави, включително Иран, уточнява източникът на изданието.

От своя страна иранските власти затвориха въздушното пространство за авиацията, с изключение на някои разрешени международни полети. По данни на агенция Tasnim, на командването на противовъздушната отбрана на Ислямската република е било разпоредено незабавно да открива огън по всяко въздушно средство, което навлезе във въздушното пространство на страната без ясна идентификация. Едновременно с това подразделенията на Корпуса на стражите на Ислямската революция (КСИР) са приведени в режим на максимална бойна готовност поради външни заплахи.

 

