За утре е планиран полет за евакуиране на 300 българи от Оман

Чак сега има шанс за слотове за връщане на български граждани - четири дни след началото на военните действия, каза външният министър Надежка Нейнски.

За утре е планиран полет за евакуирането на около 300 българи от Оман. Това е първата отворила се възможност за прибиране на наши сънародници, останали блокирани в държави от Близкия изток след военната операция на Израел и САЩ срещу Иран, започнала на 28 февруари.

Новината съобщи министърът на външните работи Надежда Нейнски след днешната среща при служебния премиер Андрей Гюров заради ситуацията в Близкия изток. В телефонен разговор с Нейнски гръцкият й колега Йоргос Герапетритис е предложил наши граждани да се възползват от евакуационен полет, организиран от гръцката държава от летище Маскат утре, но тя е отказала.

В срещата участваха още министърът на отбраната Атанас Запрянов и на транспорта Корман Исмаилов. Имаме достатъчно самолети, готови да извършат полети при потвърждаване на маршрути, за да приберат български граждани от района на Близкия Изток, каза и премиерът Андрей Гюров. Възможни са полети на 4 март също така от Абу Даби и Дубай, но всичко зависи дали ще ни дадат слотове, посочи още Нейнски. По думите й във вчерашния ден са били обявени слотове, но скоро след това са отменени заради военните действия.

Тя обясни, че е в постоянен контакт със страните от Персийския залив, както и с външните министри и служби на други европейски държави, за да се осигурят безопасни точки и маршрути за изтегляне на български граждани от зоната на военните действия. За туристи в по-отдалечени от военния конфликт курорти, като например Малдивите, се търси начин как да бъдат придвижени до близки безопасни летища.

Най-трудно е с Израел, докато в Саудитска Арабия не се налага евакуация, там летището функционира нормално, каза Нейнски. Външният министър поясни, че не само предоставянето на слотове е проблем, но и безопасното придвижване на хората до летищата.

По думите на министър Нейнски са мобилизирани всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач и частни фирми, разполагащи със самолети. МВнР е изготвило подробни списъци по държави с хората за евакуация. Тя увери, че посолствата и консулските ни служби ще ги уведомят навреме при разрешение за слотове, за да може да се придвижат до съответното летище.

"Търсим възможност за евакуиране на българските граждани от региона по най-бързия възможен начин, но сигурността е с предимство", заяви служебният премиер Андрей Гюров.

ПРЕПОРЪКИ

МВнР публикува и препоръки за българите, които не се намират в засегнати от военните действия зони, но също не могат да осъществят полетите си по план - туристи в Индия, Малдиви, Шри Ланка и др.

На българските граждани в Индия се препоръчва да избягват посещения във и около посолствата и консулствата на САЩ, Израел и Иран, както и местата с голямо струпване на туристи. Всички, чиито планове за пътуване са променени заради кризата в Близкия Изток и се нуждаят от помощ за удължаване на визата си или за регулиране на престоя си, да се свържат за съдействие с най-близкия регионален офис за регистрация на чужденци.

На българите, които не могат да напуснат Шри Ланка в срока на валидност на визите си заради отмяна на полетите, е предоставено безплатно удължаване на визите с 14 дни, за да им даде възможност да останат законно в страната, докато не бъдат намерени алтернативни варианти за завръщане.

Що се отнася до сънародниците ни на територията на Малдивите, МВнР ги съветва да поддържат контaкт с aвиопревозвача си с цел той да осигури безопасни алтернативни маршрути за полет, а също и да следят съобщенията на местните власти и на летището в Мале.

ПЪРВИ ПОЛЕТ

Около 15 ч. днес полет със 140 души от Оман кацна на летище "Васил Левски". Собственикът на унгарската нискотарифна компания "Уиз Еър" е организирал прибирането на служителите си от Близкия изток. Сред пътниците има представители на авиокомпанията от различни националности, членове на техните семейства, както и дипломати. Вчера те са отпътували от Абу Даби с автобус до Маскат и тази сутрин са излетели за София.

В официално становище до БТА от "Уиз Еър" посочиха, че "репатриращият полет от ОАЕ през Маскат, Оман, до София бе организиран с цел да окажем съдействие на наши колеги, които се намираха в региона и не успяха да се приберат поради бързо променящата се обстановка и ограниченията във въздушното пространство".

От авиокомпанията допълниха, че от самото начало се анализира възможността подобни полети да бъдат достъпни и за пътници. По-рано "Уиз Еър" отмени полетите си до Саудитска Арабия, Израел, Дубай, Абу Даби и Аман до 7 март заради ситуацията със сигурността. В подкрепа на пасажерите, чиито пътувания до и от Израел са засегнати, превозвачът планира увеличение на полетите до Шарм ел-Шейх от няколко европейски бази, считано от 6 март, ако получи регулаторно одобрение.