Войната в Иран срина акциите на туристическите компании

Акциите на редица компании от туристическия сектор отчетоха рязък спад след началото на военната операция на Израел и САЩ срещу ирански военни и ядрени обекти, съобщи Ройтерс.

Ескалиращият конфликт доведе до сериозни нарушения на въздушния трафик по света, затваряне на ключови центрове в Близкия изток и поскъпване на петрола.

Вълнообразният ефект от кризата засегна пътници по целия свят, тъй като Дубай беше най-натовареното международно летище в света през 2024 г. с 92 милиона пътници по данни на Международния съвет на летищата (Airports Council International), изпреварвайки лондонското летище "Хийтроу" с 13 милиона пътници. Летището в столицата на Катар - Доха, се нарежда на десето място.

Акциите на TUI, най-големият туристически оператор в Европа по пазарен дял, се понижиха със 7% в началото на търговията, докато книжата на авиационната група IAG, собственик на редица авиокомпании, сред които British Airways – с 9 на сто.

Акциите на Lufthansa и Air France-KLM поевтиняха със 7 на сто.

Акциите на хотелската верига Accor и международна круизна линия Carnival Corporation & plc също отчетоха рязък спад.

Натискът върху авиокомпаниите е по линия на повишаващите се разходи за гориво, отменените полети и разходите по пренасочване, въпреки че повечето превозвачи предварително са фиксирали част от цените на горивото си, за да се защитят от резки ценови колебания, посочва Ройтерс.

Азиатските авиокомпании също са засегнати. Акциите на ANA Holdings, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, AirAsia, China Airlines и EVA Airways поевтиняха с най-малко 4 на сто.

Базираната в Хонконг Cathay Pacific, чиито акции загубиха 7 на сто от стойността си, отмени всички полети до Близкия изток, включително пътническите услуги до Дубай и Рияд, до второ нареждане.

Singapore Airlines анулира полетите до и от Дубай до 7 март, а Japan Airlines преустанови полетите по линията Токио–Доха.

Индийските авиопревозвачи също са изложени на риск заради интензивните си разписания до Близкия изток, обслужващи работници мигранти, както и заради забраната да използват въздушното пространство на Пакистан при полети до и от Европа.

Air India отмени вчера полетите си до Цюрих, Копенхаген и Бирмингам, както и до Обединените арабски емирства (ОАЕ), Саудитска Арабия, Израел и Катар. Компанията съобщи, че полетите до Ню Йорк и летище Нюарк в щата Ню Джърси, ще кацат за зареждане в Рим.

Що се отнася до българските туроператори тепърва ще се оценяват загубите им от блокираните в региона на Близкия изток туристи, както и провалените пътувания в следващите дни. По данни на Министерството на туризма в региона на военния конфликт има над 1100 български туристи, водени от 22 български туроператора. Засега те покриват разходите по настаняване и храна, но не е ясно още колко ще продължи това.

Днес от застрахователната компания ДЗИ съобщиха, че предприемат допълнителни мерки за сигурност на своите клиенти, които се намират в региона и не могат да се прибират в България. Компанията обявява, че застраховката „Помощ при пътуване в чужбина“ ще бъде автоматично удължена до момента, в който клиентите успеят да напуснат региона и да се приберат безопасно. ДЗИ призовава своите клиенти, които имат нужда от съдействие или информация, да се свържат с компанията на телефон +35928112760. Екипът на ДЗИ е на разположение, за да осигури подкрепа и необходимата информация.

От нискобюджетната авиокомпания Wizz Air обявиха, че адаптира своите операции заради затвореното въздушно пространство в Близкия изток. Като превантивна мярка полетите на авиокомпанията от и до Израел, Дубай, Абу Даби, Аман и Саудитска Арабия остават временно преустановени до 7 март включително.

В подкрепа на пътниците, които пътуват от или до Израел, Wizz Air планира значително увеличаване на капацитета си по маршрутите до Шарм ел-Шейх, Египет от няколко от най-големите си европейски бази, включително и от София, считано от 6 март (при условие на регулаторно одобрение). Става дума за Будапеща, Рим Фиумичино, Лондон Лутън, Милано Малпенса и София.