САЩ изтеглят дипломати от Близкия Изток

Посолството на САЩ в Кувейт обяви, че ще бъде затворено до второ нареждане поради „напрежение в региона“. Освен това Държавният департамент нареди на неспешния дипломатически персонал и техните семейства да напуснат Бахрейн, Йордания и Ирак.

Часове по-рано днес два ирански дрона удариха посолството на САЩ в Рияд, Саудитска Арабия, а други 8 дрона в небето на саудитската столица бяха прихванати. Доналд Тръмп заяви в интервю за "НюзНейшън" (NewsNation), че скоро ще стане ясен отговорът на САЩ на атаката срещу посолството в Рияд и на смъртта на американски военни по време на конфликта в Иран, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на журналист от медията в Екс.

Държавният департамент на САЩ призовава американците да напуснат веднага чрез търговски средства заради сериозни рискове за безопасността следните 14 страни: Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израел, Йордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Обединени арабски емирства и Йемен.

Обръщението "Напуснете веднага" е най-критичната форма на предупреждение, която използва Държавния департамент на САЩ. Когато се издаде такава препоръка, това обикновено означава, че посолствата може да спрат работа или да разполагат с минимален персонал, което прави защитата на гражданите почти невъзможна. Правителството подчертава, че не може да гарантира евакуация с военни средства, ако ситуацията се влоши рязко. Гражданите се съветват да използват наличните граждански полети, докато те все още оперират, тъй като при ескалация летищата често биват затваряни първи.

Иран започна 13-та фаза на операция „Истинско обещание-4“ срещу обекти на САЩ и Израел в Близкия изток, съобщи КСИР.

КСИР е започнал нова вълна от атаки в посока американската база „Арифджан“ в Кувейт.

Иранската армия заяви, че е нанесла ракетни удари по военната база Ал Удейд в Катар.

Системите на ПВО на Обединените арабски емирства отразяват иранска ракетна атака, съобщи министерството на отбраната на страната.

Взривове се чуха тази нощ в Дамаск и Хомс в Сирия. Израелската ПВО е сваляла ракети над Сирия, съобщи Sham TV.

Министерството на отбраната на Катар публикува данни за ирански дронове и ракети, прихванати от въоръжените сили на Катар от събота насам.