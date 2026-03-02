Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще продължи 4 седмици

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи, че конфликтът с Иран може да продължи през следващите четири седмици, съобщи вестник „Дейли Мейл“.

„Винаги е било четириседмичен процес. Предполагахме, че ще отнеме около четири седмици. Винаги е било около четириседмичен процес, така че - колкото и силна да е, голяма страна е, ще отнеме четири седмици - или по-малко“, цитира британският вестник думите на Тръмп.

Тръмп каза пред вестника, че остава отворен за още разговори с иранците, но не каза дали това ще се случи скоро.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще отмъсти за смъртта на трима американски военнослужещи и каза, че бойните операции в Иран, започнали в събота, ще продължат. Той допусна, че ще има още американски жертви.

Тръмп записа и ново обръщение относно войната в Иран.



President Donald J. Trump provides an update on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/Vte8QKpISn — The White House (@WhiteHouse) 1 март 2026 г.

Той съобщи, че са били ударени стотици цели, включително съоръжения на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и системи за противовъздушна отбрана. Той също така твърди, че девет кораба и военноморски обект са били изведени от строя.

Президентът на САЩ обяви смъртта на бившия върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Той го нарече „отвратителен и подъл човек“ и заяви, че военното ръководство на Иран е „изчезнало“, като много членове на силите за сигурност уж искат капитулация и „молят за имунитет“.

„В момента се провеждат операции с домакините, които ще продължат, докато не бъдат постигнати всички наши цели“, подчерта Тръмп. Той добави, че САЩ имат „много сериозни цели“ и призна, че конфликтът може да доведе до по-нататъшни загуби.

Той каза, че Вашингтон няма да позволи на Иран да се сдобие с ракети с голям обсег и ядрени оръжия, заявявайки, че „няма да позволим това да се случи на нас или на когото и да било друг“.

“Призовавам всички ирански патриоти, които копнеят за свобода, да се възползват от този момент, да бъдат смели, дръзки, героични и да си върнат страната. Америка е с вас. Дадох ви обещание и го изпълнявам. Останалото ще зависи от вас; ние ще бъдем там, за да помогнем”, каза той.

По-късно Тръмп даде интервю за ABC News. В него той каза, че САЩ са идентифицирали потенциални наследници на Хаменей в Иран, но те са били убити при първоначалните удари. „Атаката беше толкова успешна, че е ликвидирала повечето кандидати... Всички са мъртви. Вторият или третият е мъртъв,” допълни той.

Тръмп намекна за венецуелски сценарий за Иран. “Това, което направихме във Венецуела, според мен е перфектният сценарий. Всички запазиха работата си, с изключение на двама души,” каза той.