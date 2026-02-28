Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България не участва в операцията срещу Иран

Премиерът Гюров заяви, че от страната ни не е искана територия за бойни действия

28 Февр. 2026Обновена
Андрей Гюров
БГНЕС
Андрей Гюров

България не е страна в конфликта, не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция. Липсва директна военна заплаха за държавата.

Всичко това заяви пред журналисти премиерът Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към Министерски съвет, проведено заради удара на САЩ и Израел срещу Иран. То продължи 3 часа.

"Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили. Няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите за сигурност са предприели превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основание за безпокойствие в ежедневието на българското общество. В Министерството на външните работи вече работи денонощен кризисен щаб, всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българската общност, обсъдени са конкретни планове за евакуация, в случай че обстановката го наложи", каза още Гюров. Гранична полиция е поставена в повишена готовност заради евентуален мигрантски натиск.

"Не можем да бъдем пряка цел за Иран. Няма ударни средства нито в базата Ново село, нито на летището в Граф Игнатиево, нито на други обекти, или които да са планирани или обещавани за използване в тази операция. Смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция", каза пък министърът на отбраната Атанас Запрянов.

С позиция излезе и държавният глава Илияна Йотова. "Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток", се казва в изявлението. Йотова, в качеството на главнокомандващ, е в постоянен контакт със съответните институции и органи, получава доклади, предложения. В зависимост от развитието на обстановката ще предприеме действия съгласно законите на България.

 

КРИТИКА

По-рано днес председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) написа във "Фейсбук", че винаги, особено при служебно правителство, в подобна ситуация са канени на съвета представители на Народното събрание, най-малкото председателят на парламента. Според Гаджев с действията си Гюров само усилва страховете в обществото. От правителствения пресцентър отговориха, че на съвета са поканени постоянните членове, каквито представителите на политическите партии не са. "В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви", пишат оттам.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Андрей Гюров, съвет по сигурността, Иран, Израел

Още новини по темата

Самолетите-цистерни на САЩ в София няма да се използват в Иран
28 Февр. 2026

Иран блокира петролните доставки през Ормузкия проток
28 Февр. 2026

11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток
28 Февр. 2026

САЩ и Израел нанасят ракетни удари в Иран
28 Февр. 2026

Москва нарече атаката срещу Иран въоръжена агресия
28 Февр. 2026

В Иран интернетът е изключен

28 Февр. 2026

Нетаняху: Не може да позволим Иран да има ядрено оръжие
28 Февр. 2026

Тръмп: Часът на свободата за Иран наближава
28 Февр. 2026

Принц Реза Пахлави: САЩ ни оказват хуманитарна помощ
28 Февр. 2026

Ситуацията около Иран се изостря
27 Февр. 2026

САЩ настояват Иран да унищожи три ядрени обекта
26 Февр. 2026

Тръмп обеща лесна победа при война срещу Иран
24 Февр. 2026

15 самолета и 500 души от САЩ са тук за учение, обяви шефът на МО
23 Февр. 2026

Правителството и честните избори тръгнаха с фал
21 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?