България не участва в операцията срещу Иран

България не е страна в конфликта, не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция. Липсва директна военна заплаха за държавата.

Всичко това заяви пред журналисти премиерът Андрей Гюров след заседанието на Съвета по сигурността към Министерски съвет, проведено заради удара на САЩ и Израел срещу Иран. То продължи 3 часа.

"Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили. Няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите за сигурност са предприели превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основание за безпокойствие в ежедневието на българското общество. В Министерството на външните работи вече работи денонощен кризисен щаб, всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българската общност, обсъдени са конкретни планове за евакуация, в случай че обстановката го наложи", каза още Гюров. Гранична полиция е поставена в повишена готовност заради евентуален мигрантски натиск.

"Не можем да бъдем пряка цел за Иран. Няма ударни средства нито в базата Ново село, нито на летището в Граф Игнатиево, нито на други обекти, или които да са планирани или обещавани за използване в тази операция. Смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция", каза пък министърът на отбраната Атанас Запрянов.

С позиция излезе и държавният глава Илияна Йотова. "Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток", се казва в изявлението. Йотова, в качеството на главнокомандващ, е в постоянен контакт със съответните институции и органи, получава доклади, предложения. В зависимост от развитието на обстановката ще предприеме действия съгласно законите на България.

КРИТИКА

По-рано днес председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) написа във "Фейсбук", че винаги, особено при служебно правителство, в подобна ситуация са канени на съвета представители на Народното събрание, най-малкото председателят на парламента. Според Гаджев с действията си Гюров само усилва страховете в обществото. От правителствения пресцентър отговориха, че на съвета са поканени постоянните членове, каквито представителите на политическите партии не са. "В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви", пишат оттам.