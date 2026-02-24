Медия без
Тръмп обеща лесна победа при война срещу Иран

Сателитни снимки засякоха маневри на американския флот в Бахрейн

Днес, 00:17
BGNES/EPA
ген. Дан Кейн

“Аз съм този, който взема решението – бих предпочел да имаме сделка, но ако не сключим сделка, това ще бъде много лош ден за тази страна и, за голямо съжаление, за нейния народ, защото те са страхотни и прекрасни и нещо подобно никога не трябваше да им се случва“ - това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп във връзка с преговорите с Иран. 

Тръмп коментира информацията в американската преса, според която един от най-висшите офицери - председателят на Обединените комитети на началник щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Даниъл Кейн, бил против евентуалната атака срещу Иран.

“Това е 100% невярно”, написа Тръмп и добави: “Генерал Кейн, както всички нас, би предпочел да не вижда война, но ако бъде взето решение за действие срещу Иран на военно ниво, неговото мнение е, че това ще бъде нещо, което ще бъде спечелено лесно”.

Ген. Кейн ръководеше операция „Полунощен чук“ – атаката срещу иранската ядрена програма миналата година.

Тръмп опроверга и информациите, според които евентуалния удар срещу Иран ще бъде ”ограничен”. 

Китайски сателитни снимки с висока разделителна способност пък показаха снощи, че всички крайбрежни бойни кораби на ВМС на САЩ са напуснали пристанището в Бахрейн, а също така е забелязан и разрушител от клас „Бърк“. Най-големият самолетоносач в света – американският USS Gerald R.Ford, пък акостира в базата на НАТО в Суда в Крит, съобщава Reuters. 

