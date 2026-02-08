Медия без
Къшнър и Уиткоф демонстрираха военна мощ в Арабско море

Днес, 07:05
адмирал Брад Купър, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Centcom
адмирал Брад Купър, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Пратениците на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се качиха на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", където позираха със зам.-командващия на Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър. Самолетоносачът и останалата част от американската армада се намират в Арабско море, близо до Иран.

CENTCOM публикува снимките, а Уиткоф ги разпространи в социалните мрежи. Смята се, че Уиткоф и Къшнър са се качили на самолетоносача ден след първия кръг от непреките преговори между САЩ и Иран в Оман. На заден план на снимките се вижда изтребител F-35C Lightning II от ескадрила VMFA-314, известна под прозвището „Black Knights“ (Черните рицари). 

Посещението цели да покаже на Иран, че САЩ са готови да използват военната си мощ, за да защитят своите съюзници и да предотвратят ескалация от страна на проиранските прокси групи, смятат наблюдатели.

Джаред Къшнър
Centcom Джаред Къшнър
Стив Уиткоф
Centcom Стив Уиткоф
