Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Притежаващият балистични ракети Иран се закани и на Европа

Техеран обяви армиите на страните от ЕС за "терористични групи"

01 Февр. 2026Обновена
В Иран нищо не става без аятолах Али Хаменей
В Иран нищо не става без аятолах Али Хаменей

Иран обяви днес армиите на страните от Европейския съюз за "терористични групи“ в отговор на решението на ЕС от четвъртък да постави в списъка си на терористичните организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предадоха световните агенции.

Намерението на Техеран за налагането на контрамярка бе заявено в петък от генералния секретар на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани. Мотивът на ЕС бе кървавото погушаване от страна на иранския режим на всенародните протести заради влошаването на икономическата ситуация, посочва Асошиейтед прес.

Иран вече смята европейските армии за "терористични групи“, заяви днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

"В съответствие с член 7 от Закона за контрамерките относно определянето на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция като терористична организация армиите на европейските държави се считат за терористични групи“, заяви Галибаф в парламента, облечен наред с останалите депутати в униформа на КГИР в знак на солидарност с гвардейците, отбелязва АФП.

Председателят на иранския парламент е бил командир в КГИР, припомня АП, допълвайки, че категоризацията на армиите на държавите членове на ЕС е по-скоро символично. Законът, на който се позова Галибаф, е от 2019 г.

АП посочва, че КГИР, който контролира иранския арсенал от балистични ракети и има и икономическо влияние в страната, се отчита само и единствено пред върховния лидер аятолах Али Хаменей.

"В стремежа си да удари по Гвардията, която сама по себе си е най-голямата преграда за разпространението на тероризма в Европа, европейците всъщност се простреляха в крака и за пореден път, в сляпо подчинение на американците, взеха решение против интересите на собствените си народи", заяви Галибаф.

Междувременно Али Хаменей, предупреди днес САЩ, че "ако започнат война срещу Иран, този път това ще бъде война в целия регион", предаде Асошиейтед прес.

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега, посочва АП. Изказването му бе разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ние не сме подстрекателите и не се стремим да нападаме никоя държава. Но иранската нация ще нанесе силен удар на всеки, който я атакува или тормози“, казва Али Хаменей.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира изявлението на върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей, който предупреди за риск от регионална война, ако Съединените щати нанесат удар на Иран.

Тръмп намекна, че подобен удар може да последва, ако Техеран не се съгласи на сделка.

„Защо да не го каже? Разбира се, че ще го каже. Ние имаме там най-големите и най-мощните кораби в света, съвсем наблизо. Надяваме се да сключим сделка. Ако не сключим сделка, тогава ще разберем дали е бил прав или не“, заяви Тръмп.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран, Европейски съюз, Али Хаменей

Още новини по темата

Иран пусна под гаранция Ерфан Солтани
01 Февр. 2026

Валутата в Иран се срина до 1.5 млн. риала за 1 долар
27 Яну. 2026

Американска армада пристигна край Иран
25 Яну. 2026

Индия сваля митата за европейски автомобили
25 Яну. 2026

Иран все пак е убил Ерфан Солтани
18 Яну. 2026

Иран обвини Тръмп, че e отговорен за жертвите при протестите
17 Яну. 2026

Тръмп заяви, че сам е решил да не бомбардира Иран
16 Яну. 2026

Малко известният банков фалит, който хвърли Иран в спирала от протести
16 Яну. 2026

Тръмп: Иран спира екзекуциите
15 Яну. 2026

"Ройтерс": САЩ може да ударят Иран до 24 часа
14 Яну. 2026

12 хиляди са убити в Иран само за две нощи
13 Яну. 2026

Тръмп заплаши с още 25% мито страните, търгуващи с Иран
13 Яну. 2026

Повече от 544 души са вече убитите в Иран
12 Яну. 2026

САЩ и Иран си разменят закани за военни удари

11 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ