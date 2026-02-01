Притежаващият балистични ракети Иран се закани и на Европа

В Иран нищо не става без аятолах Али Хаменей

Иран обяви днес армиите на страните от Европейския съюз за "терористични групи“ в отговор на решението на ЕС от четвъртък да постави в списъка си на терористичните организации Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предадоха световните агенции.

Намерението на Техеран за налагането на контрамярка бе заявено в петък от генералния секретар на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани. Мотивът на ЕС бе кървавото погушаване от страна на иранския режим на всенародните протести заради влошаването на икономическата ситуация, посочва Асошиейтед прес.

Иран вече смята европейските армии за "терористични групи“, заяви днес председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

"В съответствие с член 7 от Закона за контрамерките относно определянето на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция като терористична организация армиите на европейските държави се считат за терористични групи“, заяви Галибаф в парламента, облечен наред с останалите депутати в униформа на КГИР в знак на солидарност с гвардейците, отбелязва АФП.

Председателят на иранския парламент е бил командир в КГИР, припомня АП, допълвайки, че категоризацията на армиите на държавите членове на ЕС е по-скоро символично. Законът, на който се позова Галибаф, е от 2019 г.

АП посочва, че КГИР, който контролира иранския арсенал от балистични ракети и има и икономическо влияние в страната, се отчита само и единствено пред върховния лидер аятолах Али Хаменей.

"В стремежа си да удари по Гвардията, която сама по себе си е най-голямата преграда за разпространението на тероризма в Европа, европейците всъщност се простреляха в крака и за пореден път, в сляпо подчинение на американците, взеха решение против интересите на собствените си народи", заяви Галибаф.

Междувременно Али Хаменей, предупреди днес САЩ, че "ако започнат война срещу Иран, този път това ще бъде война в целия регион", предаде Асошиейтед прес.

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега, посочва АП. Изказването му бе разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ние не сме подстрекателите и не се стремим да нападаме никоя държава. Но иранската нация ще нанесе силен удар на всеки, който я атакува или тормози“, казва Али Хаменей.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира изявлението на върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей, който предупреди за риск от регионална война, ако Съединените щати нанесат удар на Иран.

Тръмп намекна, че подобен удар може да последва, ако Техеран не се съгласи на сделка.

„Защо да не го каже? Разбира се, че ще го каже. Ние имаме там най-големите и най-мощните кораби в света, съвсем наблизо. Надяваме се да сключим сделка. Ако не сключим сделка, тогава ще разберем дали е бил прав или не“, заяви Тръмп.