Иран потвърди убийството на най-висшия си политик

От Техеран почти цяло денонощие отричаха съобщението на израелската армия

17 Март 2026Обновена
Съобщението на израелската армия, че действащият лидер на режима в Иран Али Лариджани е ликвидиран
Съобщението на израелската армия, че действащият лидер на режима в Иран Али Лариджани е ликвидиран

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран и бивш шеф на парламента (2008–2020 г.) Али Лариджани е бил ликвидиран в резултат на въздушен удар на израелските ВВС, съобщи армията на Израел, а потвърждение за това от Иран дойде почти денонощие по-късно.

На практика Лариджани ръководеше изпълнителната власт в Иран след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменеи.  Той е бил основна цел на снощната израелска атака в Техеран, съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се на медиите в Тел Авив. 

„Всъщност вчера беше убит техният лидер. Той е отговорен за убийството на протестиращите“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Дълго време от Техеран не даваха потвърждение за убийството на Лариджани. Иранската армия междувременно съобщи, че при друг удар е бил убит Голамреза Сулеймани, командир на паравоенната формация „Басидж“ към КСИР, както и други високопоставени нейни представители. Появи се и писмо от Лариджани в X писмо със съболезнования към загинали ирански моряци.

Чак малко преди полунощ Иран официално потвърди смъртта на Лариджани. Това стана с изявление на Върховния национален съвет за сигурност, в което се добавя, че синът му и неговите охранители, също са загинали при удара.

„След цял живот борба за напредъка на Иран и Ислямската революция, той в крайна сметка постигна дългоочакваната си цел, откликна на божествения призив и с чест достигна сладката благодат на мъченичеството в окопа на службата“, се добавя в съобщението. 

Али Лариджани че един от най-висшите политици в Иран сега. Той беше водеща фигура в провеждането на ядрената политика на Иран и играе ключова роля за сключването на Съвместния всеобхватен план за действие от 2015 г. Неговата задача бе да ръководи военните усилия срещу САЩ и Израел, а в края на февруари 2026 г. бе определен за предпочитан кандидат за временно управление на страната в случай на смъртта на върховния лидер Али Хаменей. На практика, Лариджани беше останал военен лидер и главен стратег на Иран. 

Преди три дни Лариджани се включи в шествие по улиците на Техеран, докато наоколо падаха ракети. 

След убийството на върховния лидер Али Хаменей, той пое управлението на държавните дела в преходния период, координирайки действията между армията, правителството и религиозните кръгове.

През януари 2026 г. САЩ наложиха нови санкции срещу него, обвинявайки го, че е „главният архитект“ на потушаването на масовите антиправителствени протести в страната.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е арестувал "десет чуждестранни шпиони". "Десет наемници, предатели, бяха идентифицирани и арестувани", съобщи разузнавателната част на КГИР в северозападната провинция Хорасан.

Ключови думи:

Али Лариджани, Иран, САЩ

